Los precios de la mesa dulce navideña en Mendoza: cuánto cuesta armarla este año

Se acercan las fiestas de fin de año y en los supermercados ya se ven los primeros ejemplares de Papá Noel , los turrones y el tradicional pan dulce. Las cajas navideñas ya se acumulan en altas torres y la garrapiñada recupera su protagonismo. En Mendoza hay una variedad de precios según la calidad de los productos y la billetera del cliente.

Un combo para la mesa dulce compuesta por dos turrones, dos bolsas de garrapiñadas, una botella de sidra y un pan dulce de frutas se puede conseguir por un precio base de $8.300.

En Mendoza se pueden encontrar turrones de maní desde $575, la versión de 70 gramos, mientras que el tradicional turrón de crema de maní de 110 gramos tiene un valor de $2.700.

El turrón de maní con frutas sale $1.490, en el formato de 80 gramos, y si se busca uno de maní con miel, se puede encontrar por $4.855, el de 280 gramos. Los valores pueden variar según el supermercado, la marca y la calidad.

La garapiñada suele ser un infaltable económico en la mesa dulce navideña y en Mendoza una bolsa de 80 gramos vale $990, en ciertos supermercados. Además, se pueden encontrar bolsas del mismo peso, pero con otros frutos secos o cereales:

Maní con chocolate: $2.660,

Pasas de uva bañadas: $3.110,

Cereales cubiertos de chocolate: $3.000,

Almendras bañadas en chocolate: $3.900.

En el caso del pan dulce, la versión con chips de chocolate pueden adquirirse por un precio base de $2.500, mientras que el tradicional con frutas tiene un valor base de $2.200, pero los valores escalan según la calidad.

Para acompañar la mesa dulce se puede optar por una botella de sidra, que en las góndolas hay por $3.500, pero el precio sube hasta unos $10.460. También se puede disfrutar de un espumante por los siguientes valores:

Navarro Correa: $12.075,

Barón B: $42.220,

Salentein: $17.300.

supermercados, mayorista, canasta navideña, compras navideñas, navidad, año nuevo, fiestas, mercaderia, oscar david.jpg Foto: Yemel Fil

Cajas navideñas listas para la mesa dulce

Las tradicionales cajas navideñas ya se acumulan en forma de torres en los supermercados, las más accesibles se pueden adquirir por $13.490 y contienen:

Budín marmolado de 170 gramos,

Garrapiñada de maní por 80 gramos,

Pan dulce de frutas,

Postre de maní en forma de turrón, de 84 gramos,

Turrón con miel de 80 gramos,

Sidra de 720 centímetros cúbicos,

Vino tinto de 750 centímetros cúbicos.

También hay versiones que incluyen mayor cantidad de productos e incluso champagne y almendras bañadas en chocolate, que se pueden adquirir por $22.990, mientras que otras escalan hasta los $42.900.