Los precios de la mesa dulce navideña en Mendoza: cuánto cuesta armarla este año

Los supermercados mendocinos ya exhiben los clásicos productos de fin de año. Pan dulce, turrones, garrapiñadas y sidra muestran una amplia variedad de precios.

 Por Sofía Pons

Se acercan las fiestas de fin de año y en los supermercados ya se ven los primeros ejemplares de Papá Noel, los turrones y el tradicional pan dulce. Las cajas navideñas ya se acumulan en altas torres y la garrapiñada recupera su protagonismo. En Mendoza hay una variedad de precios según la calidad de los productos y la billetera del cliente.

Un combo para la mesa dulce compuesta por dos turrones, dos bolsas de garrapiñadas, una botella de sidra y un pan dulce de frutas se puede conseguir por un precio base de $8.300.

Los supermercados ya exhiben los turrones navideños.

Precios para la mesa dulce navideña

En Mendoza se pueden encontrar turrones de maní desde $575, la versión de 70 gramos, mientras que el tradicional turrón de crema de maní de 110 gramos tiene un valor de $2.700.

El turrón de maní con frutas sale $1.490, en el formato de 80 gramos, y si se busca uno de maní con miel, se puede encontrar por $4.855, el de 280 gramos. Los valores pueden variar según el supermercado, la marca y la calidad.

La garapiñada suele ser un infaltable económico en la mesa dulce navideña y en Mendoza una bolsa de 80 gramos vale $990, en ciertos supermercados. Además, se pueden encontrar bolsas del mismo peso, pero con otros frutos secos o cereales:

  • Maní con chocolate: $2.660,
  • Pasas de uva bañadas: $3.110,
  • Cereales cubiertos de chocolate: $3.000,
  • Almendras bañadas en chocolate: $3.900.

En el caso del pan dulce, la versión con chips de chocolate pueden adquirirse por un precio base de $2.500, mientras que el tradicional con frutas tiene un valor base de $2.200, pero los valores escalan según la calidad.

Para acompañar la mesa dulce se puede optar por una botella de sidra, que en las góndolas hay por $3.500, pero el precio sube hasta unos $10.460. También se puede disfrutar de un espumante por los siguientes valores:

  • Navarro Correa: $12.075,
  • Barón B: $42.220,
  • Salentein: $17.300.
Cajas navideñas listas para la mesa dulce

Las tradicionales cajas navideñas ya se acumulan en forma de torres en los supermercados, las más accesibles se pueden adquirir por $13.490 y contienen:

  • Budín marmolado de 170 gramos,
  • Garrapiñada de maní por 80 gramos,
  • Pan dulce de frutas,
  • Postre de maní en forma de turrón, de 84 gramos,
  • Turrón con miel de 80 gramos,
  • Sidra de 720 centímetros cúbicos,
  • Vino tinto de 750 centímetros cúbicos.

También hay versiones que incluyen mayor cantidad de productos e incluso champagne y almendras bañadas en chocolate, que se pueden adquirir por $22.990, mientras que otras escalan hasta los $42.900.

