18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
POR DECRETO

El Gobierno nacional desreguló y liberó el precio de la yerba mate

El Gobierno nacional avanza con su política de desregulación y ahora el precio la yerba mate quedó liberado. Los detalles del decreto.

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la potestad de fijar el precio de la materia prima que se les paga a los productores. Esta medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 812/2025, que introduce modificaciones en el Decreto Reglamentario Nº 1.240/2002 del instituto.

Las reformas están orientadas a derogar las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector y a prohibir la distorsión de valores en el mercado.

Según lo comunicado por la Secretaría de Agricultura, "la nueva regulación busca que el INYM focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, impidiendo su intromisión en un mercado competitivo".

La nueva regulación busca que el limitar el lugar del INYM en un mercado competitivo

El nuevo rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate

Si bien el organismo mantendrá su rol en promover y controlar la calidad de los procesos, lo cierto es que ya no podrá dictar normas ni establecer intervenciones sobre el precio. Tampoco tendrá la facultad de generar distorsiones que afecten la libre iniciativa privada o de interferir en la libre interacción de la oferta y la demanda.

Entre los considerandos del Decreto, se recordó que el organismo se creó originalmente con los objetivos de promover y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de yerba mate y sus derivados.

La presente medida se fundamenta en la necesidad de modernizar el INYM para alcanzar una administración pública al servicio de los ciudadanos en un marco de eficiencia y eficacia, logrando responder con mayor celeridad a las demandas de la sociedad/ Noticias Argentinas

