Cuánto cuesta la crianza a un niño en Argentina y cómo variaron las canastas en octubre

El Indec publicó las nuevas cifras de la canasta de crianza, un estudio que realiza de forma mensual para conocer costos de cuidados, bienes y servicios.

Cuánto cuesta la crianza a un niño en Argentina y cómo variaron las canastas en octubre

Cuánto cuesta la crianza a un niño en Argentina y cómo variaron las canastas en octubre

NA

El estudio del Indec presenta los datos correspondientes a canastas de crianza de entre 0 a 12 años e incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.

En lo que respecta a un menor de un año, la canasta de crianza se ubicó en los $441.173: $137.485 fueron costos de bienes y servicios y, $303.687 fueron costos de cuidado. Con respecto a septiembre, registró un incremento del 0,9%.

Para un niño de 1 a 3 años, el costo de la canasta fue de $524.597 en octubre. Estuvo compuesta por $177.526 de bienes y servicios y, $347.071 de cuidados. Aumentó 1,04% la canasta para un menor de entre 1 y 3 años.

Canasta de crianza y nuevos valores

De 4 a 5 años, el número total vuelve a disminuir y se ubica en $443.020, como consecuencia de $226.100 en costos de bienes y servicios, y $216.920 en costos de cuidado. En el décimo mes subió 1,5% y quedó con la mayor variación entre las cuatro canastas.

Por último, la canasta para un adolescente de 6 a 12 años fue de $557.173, en donde $280.478 representaron los costos de bienes y servicios, y $276.695 en costos de cuidado. Subió 1,5% contra septiembre, al igual que la canasta de 4 a 5 años.

