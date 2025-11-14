Mercado Pago lanzó un nuevo crédito a tasa 0%: quiénes pueden acceder

Mercado Pago anunció una nueva línea de financiamiento : un crédito a tasa cero que puede alcanzar hasta $10 millones, con acreditación inmediata y devolución en plazos breves. Se trata de un programa diseñado para ofrecer financiamiento ágil y totalmente digital. Ahora bien, ¿quiénes pueden acceder a este beneficio y bajo qué condiciones?

Este crédito está dirigido a emprendedores, pequeños comercios y prestadores de servicios que operan dentro de las plataformas de Mercado Pago . Es decir, a negocios pequeños y medianos que utilizan las herramientas del ecosistema Mercado Libre .

El financiamiento puede destinarse a fines comerciales: compra de mercadería e insumos, inversión en equipamiento o infraestructura, campañas publicitarias y pagos a proveedores o servicios vinculados a la actividad del usuario.

A diferencia de los préstamos tradicionales, este programa ofrece plazos de devolución cortos —entre una y cuatro semanas—, lo que ayuda a sostener un flujo de capital constante para las operaciones diarias. Además, la acreditación es inmediata una vez aceptada la propuesta, sin necesidad de presentar documentación adicional ni realizar trámites presenciales.

Se trata de un crédito dirigido a emprendedores y pequeños comercios que operen a través de Mercado Libre

Qué condiciones se deben reunir para acceder al crédito de Mercado Pago

El crédito alcanza únicamente a un segmento de usuarios de la billetera virtual. Pueden solicitarlo quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Volumen de ventas: haber registrado al menos dos meses consecutivos con ventas promedio de $50.000 o más, generadas en Mercado Libre o a través de cobros por Mercado Pago.

haber registrado al menos dos meses consecutivos con ventas promedio de $50.000 o más, generadas en Mercado Libre o a través de cobros por Mercado Pago. Historial crediticio: mantener un comportamiento financiero positivo dentro del ecosistema.

mantener un comportamiento financiero positivo dentro del ecosistema. Reputación comercial: en el caso de vendedores de Mercado Libre, contar con una calificación favorable basada en puntualidad de entregas, atención al cliente y satisfacción de compradores.

Cómo solicitar el crédito desde Mercado Pago

La solicitud es 100% digital, sin intervención manual ni presentación de formularios físicos. El paso a paso:

Ingresar a la sección “Créditos” dentro de Mercado Pago.

dentro de Mercado Pago. Verificar si el beneficio está disponible y, en caso afirmativo, elegir el monto y el plazo de devolución.

Aceptar la propuesta enviada por Mercado Pago, que también puede llegar vía email.

Una vez aceptada, el dinero se acredita de forma inmediata en la cuenta digital del usuario.

Uso y devolución del crédito

Los fondos pueden destinarse al pago de proveedores, contratación de servicios, inversión en infraestructura o transferencias a cuentas bancarias asociadas.

Los plazos de devolución van de una a cuatro semanas, según el monto solicitado y la evaluación crediticia automática.

Al completar el pago, la plataforma habilita la posibilidad de acceder a nuevas líneas de financiamiento/ Iprofesional