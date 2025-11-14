14 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 14 de noviembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este viernes.

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.415,
  • Para la venta a $1.435.
A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.457,52 para la compra;
  • A $1.458,13 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.476,47 para la compra;
  • A $1.484,05 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.794 para la compra;
  • A $1.859 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.585 para la compra;
  • En $1.685 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $660 para la compra;
  • A $1.514,39 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

