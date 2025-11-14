Tasas en caída: así quedó el depósito a plazo fijo en bancos y billeteras virtuales

Para ilustrar esta disminución en las tasas, basta observar el caso del Banco de la Nación Argentina: a mediados de octubre ofrecía un rendimiento del 34% para depósitos presenciales y ahora se encuentra por debajo del 30%. En este marco, ¿cuáles son las tasas de interés que ofrecen hoy los distintos bancos?

plazo-fijojpg.webp La tasa de interés de los bancos y billeteras virtuales continúan bajando Tasas de interés de plazos fijos al 14 de noviembre Tradicionalmente, el Banco Nación suele encabezar el listado con los porcentajes más altos; sin embargo, esta vez la tendencia se invirtió y otras entidades ofrecen mejores rendimientos. Así se ubican las tasas:

Banco Macro: 30%

30% Banco ICBC: 29%

29% Banco Comafi: 29%

29% Banco Hipotecario: 28,50%

28,50% Banco Provincia de Buenos Aires: 28%

28% Banco Credicoop: 28%

28% Banco Nación: 27%

27% Banco BBVA: 27%

27% Banco Ciudad de Buenos Aires: 26%

26% Banco Santander: 25%

25% Banco Galicia: 24% Tasas de interés en billeteras virtuales Las billeteras virtuales continúan posicionándose como una alternativa atractiva para los ahorristas, especialmente en un escenario donde los bancos tradicionales ofrecen rendimientos cada vez más bajos. Los porcentajes se ubican de la siguiente manera:

Ualá: 37%

37% Cocos: 35%

35% Prex Argentina: 34,71%

34,71% Naranja X: 34%

34% Personal Pay: 31,86%

31,86% Mercado Pago: 31,86%

31,86% Claro Pay: 29,60% En síntesis, tanto los bancos como las billeteras virtuales continúan ajustando sus tasas en un contexto de cambios constantes en el mercado financiero. Frente a este escenario, los ahorristas deben evaluar las opciones disponibles y considerar cuál se adapta mejor a sus necesidades y objetivos de inversión/ El Economista