Energía Nuclear: denuncian ajuste, fuga de talentos y riesgo operativo

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) , pilar histórico del desarrollo científico y tecnológico en la región, de la energía nuclear , atraviesa un ajuste diseñado por el gobierno nacional que compromete seriamente su operatividad y su futuro.

En ese contexto, ya conocido y difundido, más de 100 empleados jerárquicos de distintas delegaciones y áreas de la CNEA presentaron al actual presidente, el ingeniero Eduardo Martín Porro , y al vicepresidente, el ingeniero Luis Alfredo Tomás Rovere , un documento para manifestar una profunda preocupación frente a lo que describen como una situación crítica que afecta a las bases mismas de la institución.

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El punto de partida del reclamo se centra en la contradicción evidente entre las promesas de la actual conducción y la realidad cotidiana en los laboratorios y plantas. Al asumir sus funciones, las autoridades emitieron un comunicado dirigido al personal en el que aseguraban asumir la responsabilidad con profundo respeto por la historia institucional .

En dicho mensaje, destacaron que la mayor fortaleza de la CNEA residía en sus capacidades técnicas, científicas y humanas , y reconocieron expresamente que la experiencia y la vocación de servicio de los trabajadores constituían el principal activo de la entidad.

Asimismo, apelaron al profesionalismo y sentido de pertenencia de los agentes para acompañar la nueva etapa.

Sin embargo, los referentes operativos señalan que, transcurridos casi tres meses de administración, los hechos concretos distan diametralmente de aquellas afirmaciones.

Según detalla el análisis de las jefaturas, la actual cúpula ha roto una tradición institucional histórica: por primera vez, las máximas autoridades no se presentaron en los diferentes Centros Atómicos al inicio de su gestión para exponer de manera pública sus planes de trabajo, sus expectativas, ni las propuestas para solucionar los problemas estructurales del organismo.

A esta ausencia territorial se suma una alarmante falta de diálogo con las líneas jerárquicas y los cuadros técnicos. Esta dinámica de aislamiento impide la participación de los especialistas en la toma de decisiones que afectan de forma directa a sus áreas de incumbencia operativa.

El hermetismo institucional se agrava, además, por la decisión sistemática de desoír las solicitudes de reunión presentadas por los representantes gremiales del sector.

image El personal jerárquico de la CNEA en alerta por el desguace del sistema de energía nuclear.

Fuga de talentos y colapso salarial

El capital humano, sostén indispensable de la investigación nuclear, enfrenta una merma que los firmantes califican como una sangría lenta pero claramente direccionada. En un lapso de poco más de dos años, la planta de la CNEA ha sufrido la pérdida de 300 agentes, sin que se haya implementado ninguna medida para detener este éxodo.

La causa principal de las renuncias recientes radica en un deterioro de los salarios que ha alcanzado niveles insostenibles.

El documento subraya que existe un consenso generalizado de que las remuneraciones actuales son absolutamente incompatibles con la complejidad técnica y el sostenimiento de las funciones estratégicas de la institución.

Este escenario ha derivado en un profundo clima de desmotivación y en un deterioro del bienestar laboral, lo cual fomenta conflictos internos y obstaculiza la gestión de los equipos.

En el terreno práctico, los responsables operativos advierten que resulta inviable mantener el funcionamiento de los grupos de trabajo bajo estas condiciones, un factor que paraliza ineludiblemente el desarrollo de cualquier proyecto en curso o Plan Nuclear a gran escala.

El impacto de esta crisis es irreversible en el corto plazo. Las jefaturas denuncian que grupos enteros de trabajo han desaparecido literalmente.

Esta situación expone con crudeza un bache generacional heredado de la década de 1990, el cual, sumado a las recientes renuncias de profesionales que acumulaban lustros de formación especializada, ha quebrado la cadena de transmisión de saberes científicos y tecnológicos.

En la actualidad, múltiples sectores encuentran dificultades extremas para transferir la experticia tecnológica forjada durante décadas.

Deterioro patrimonial y precariedad laboral

La parálisis no se limita a los recursos humanos; se extiende con igual gravedad a la infraestructura. Las severas restricciones presupuestarias impactan directamente sobre equipos e instrumentos de altísima complejidad.

Estas herramientas, que demandaron inversiones financieras significativas y requirieron la formación de personal idóneo para su explotación científico-técnica, hoy sufren las consecuencias de la falta de recursos económicos para su mantenimiento preventivo y correctivo.

Como resultado, los equipos operan con un aprovechamiento intermitente o terminan saliendo de operación por períodos prolongados, lo que constituye un perjuicio directo e invaluable sobre el patrimonio estatal de la institución.

En paralelo, el esquema de contrataciones profundiza la vulnerabilidad estructural. El texto resalta por su extrema gravedad la decisión administrativa de renovar con carácter trimestral los contratos de cientos de agentes.

Se trata de trabajadores que ejecutan tareas normales, permanentes y de alta complejidad.

Las jefaturas le recuerdan a la cúpula directiva que el desarrollo en el sector nuclear involucra tecnologías estratégicas que requieren una proyección a mediano y largo plazo.

Este horizonte de trabajo es incompatible con un régimen signado por la precariedad laboral y la reducción permanente.

Llamado urgente a la acción

Frente a un diagnóstico que advierte sobre la inoperatividad inminente, los cuadros de conducción plantearon a las autoridades una serie de exigencias formales para evitar el colapso.

En primer lugar, solicitan gestiones urgentes orientadas a recomponer el poder adquisitivo del salario y garantizar la disponibilidad de recursos para la continuidad de los proyectos.

En segundo término, exigen la recomposición inmediata de los canales de comunicación institucionales para elaborar y transmitir, en conjunto con los profesionales técnicos, los objetivos estratégicos del organismo a mediano y largo plazo.

Finalmente, demandan que se garantice la estabilidad laboral, velando por las condiciones de trabajo indispensables para sostener la planificación, el desarrollo científico-tecnológico y la capacidad productiva de la CNEA.