Rafael Grossi, el argentino referente de la energía atómica entre los 100 más influyentes del mundo.

El argentino Rafael Grossi fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo elaborada por la revista Time , un reconocimiento que pone en valor su rol al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica en un escenario global cada vez más atravesado por la energía nuclear .

Grossi, diplomático de carrera, lidera desde 2019 el organismo dependiente de la ONU encargado de promover el uso pacífico de la energía nuclear y supervisar que no se desvíe hacia fines militares. Su gestión ha estado marcada por conflictos de alto impacto, como la guerra en Ucrania y las tensiones en Medio Oriente, donde la cuestión nuclear ocupa un lugar central.

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De hecho, este miércoles advirtió que deben incluirse medidas “muy detalladas” para verificar las actividades nucleares de Irán en un eventual acuerdo de paz entre ese país y los Estados Unidos. Para el argentino, es necesario un régimen de verificación exhaustivo del programa nuclear de Irán , según un informe de la agencia de noticias The Associated Press.

El reconocimiento de Time que lo incluye en el listado de Líderes Políticos Globales, llega en un momento en el que la energía nuclear vuelve a ganar protagonismo en la agenda global . La necesidad de reducir emisiones y garantizar el abastecimiento energético reactivó el interés por esta fuente, considerada clave en la transición hacia matrices más limpias.

En ese contexto, Grossi se posicionó como una figura de equilibrio entre la diplomacia y la técnica.

Su intervención en centrales nucleares en zonas de conflicto, como las inspecciones en Ucrania, lo colocaron en el centro de la escena internacional, con un rol que combina negociación política y control científico.

Después de que tropas rusas ocuparan la planta nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania, Kiev y Moscú permitieron el ingreso de una misión encabezada por Grossi para inspeccionar los daños y supervisar la seguridad del reactor.

Así, Grossi fue el primer referente de un organismo internacional en pisar el terreno y advertir sobre la delicada situación que se atravesaba en materia atómica.

Fue, incluso, clave para mantener seguras las centrales y por momentos el único intermediario con Vladimir Putin y Volodimir Zelensky.

“Una medida del valor de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados aún te abren sus puertas”, explicó Karl Vick, editor de Time la elección de Grossi.

“Después de que las tropas rusas tomaran la planta atómica de Zaporiyia en Ucrania, ambas partes allanaron el camino para que un equipo de inspección encabezado por Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, evaluara los daños y ayudara a mantener el núcleo refrigerado”, señaló.

rafael grossi ucrania Grossi junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Y sumó otro dato: “Irán estaba a punto de mostrar a los inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025 cuando Israel atacó, un día después de que la junta del organismo declarara que Teherán violaba el Tratado de No Proliferación Nuclear”.

Energía nuclear: entre la transición energética y la seguridad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iaeaorg/status/2044406986456842308&partner=&hide_thread=false IAEA Director General @RafaelMGrossi has been named to @TIME’s annual TIME100 list of the 100 most influential people in the world.



This honour recognizes not only his leadership, but also the vital work of the IAEA in strengthening nuclear safety and security,… pic.twitter.com/sfc0A3n8cv — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) April 15, 2026

La inclusión del argentino en este ranking también refleja el creciente peso de la energía nuclear en el debate global. Mientras algunos países avanzan en la expansión de sus capacidades, otros mantienen reservas por los riesgos asociados.

El OIEA, bajo la conducción de Grossi, cumple una doble función: por un lado, impulsa el desarrollo de tecnologías nucleares para usos médicos, industriales y energéticos; por otro, actúa como garante de seguridad frente a la proliferación de armas nucleares.

Un argentino en la primera línea global

La presencia de Grossi en la lista de Time no solo destaca su trayectoria personal, sino también el posicionamiento de la Argentina en un ámbito estratégico como el nuclear, donde el país cuenta con una larga tradición científica y tecnológica.

Con este reconocimiento, el diplomático se consolida como una de las voces más influyentes en un tema que, lejos de perder relevancia, se proyecta como uno de los ejes centrales del futuro energético mundial.

¿Camino a la ONU?

Grossi es uno de los candidatos a Secretario General de las Naciones Unidas. “Si miras Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India y Pakistán, Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar”, señaló Grossi a Time.

“Pero primero, está la tarea de evaluar el estado del programa nuclear de Irán tras el masivo ataque estadounidense e israelí”, indica la publicación.

Las audiencias para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas comenzarán el próximo 21 de abril. Ese día, Michelle Bachelet -ex presidenta chilena, quien sufrió un reciente traspié por el retiro de su candidatura por parte del gobierno de su propio país- será la primera en exponer. Grossi lo hará el miércoles 22 continuarán las audiencias.