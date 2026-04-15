Una de las jubiladas acreedoras de Manuel Adorni declaró en la Justicia: qué dijo

Claudia Sbabo , una de las dos jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , declaró este miércoles en los tribunales de Comodoro Py que desconoce los detalles de la venta del departamento de Caballito , una de las propiedades investigadas en la causa por enriquecimiento ilícito contra el funcionario del Gobierno nacional .

Tanto Sbabo, de 64 años, como Beatriz Viegas , de 72 años, le vendieron el año pasado a Adorni el inmueble de calle Miró por un valor declarado de 230.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo. Ambas se presentaron a declarar esta mañana.

La mujer jubilada dijo ante la Justicia que desconoce los detalles de la venta del departamento y que quienes se encargaron de la operación fueron su hijastro Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas , informó Infobae.

Sbabo aclaró también que el dinero que usó para comprar la mitad de la propiedad en mayo de 2025 era suyo. También dijo que percibe $350.000 de jubilación.

Manuel Adorni Manuel Adorni.

La causa contra Manuel Adorni

La Justicia avanza en la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, lo cual le permitirá conocer todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.

El lunes pasado declararon Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes le otorgaron al funcionario del Gobierno nacional la financiación directa para la compra de uno de sus inmuebles. Ambas figuran como acreedoras de Adorni, al otorgarle una hipoteca “no bancaria” U$S 100.000 (85.000 y 15.000, respectivamente) para la compra de un departamento, el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Según explicaron que el dinero lo obtuvieron de que una herencia.

Ante el fiscal, madre e hija confirmaron que Adorni les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año, agregando que también contaron que el jefe de Gabinete empezó pagando cuotas de 900 dólares y que ahora el pago mensual se redujo a 600 dólares.