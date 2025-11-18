Aumentó Netflix: cuánto costarán ahora sus planes en Argentina

Netflix anunció un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes. La compañía comunicó que los valores de sus planes Básico, Estándar y Premium al sumar IVA e impuesto a las Ganancias dejan importes finales más altos para los usuarios argentinos.

De esta manera, los nuevos precios quedan conformados de la siguiente manera:

A pesar de los aumentos, la plataforma de streaming destacó que el ajuste está acompañado de mejoras técnicas y de catálogo. Sin embargo, el aumento es un impacto directo al usuario que ya había sufrido un pronunciado aumento en agosto.

Incluye acceso ilimitado a series, películas y juegos sin publicidad . Se puede visualizar contenido y realizar descargas a través de un solo dispositivo. La resolución es de 720p (HD).

Netflix ofrece tres tipos de planes: Básico, Estándar y Premium. En cada uno de ellos el aumento será de 25%

Estándar: $22.949

Permite visualizar y descargar en dos dispositivos simultáneos en 1090 (Full HD). También cuenta con la opción de agregar un miembro extra que no reside en la misma vivienda.

Premium: $30.599

Habilita la posibilidad de visualizar contenido en cuatro dispositivos al mismo tiempo y acceder a la calidad 4K (Ultra HD) + HDR. También permite incluir dos miembros extra y descargar en seis dispositivos.

Netflix evalúa comprar Warner Bros. Discovery

Netflix evalúa una posible oferta para adquirir a Warner Bros. Discovery (WBD). Para ello, la compañía contrató a la firma de asesoría financiera Moelis & Co para realizar una oferta al estudio de Warner.

Vale recordar que WBD rechazó la segunda oferta de Paramount y confirmó que efectivamente está a la venta, lo que representa una oportunidad para Netflix/ Ámbito Financiero