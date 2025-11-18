18 de noviembre de 2025
{}
Aumentó Netflix: cuánto costarán ahora sus planes en Argentina

Netflix anunció aumentos en sus planes: estos son los nuevos valores del Básico, Estándar y Premium.

Por Sitio Andino Economía

Netflix anunció un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes. La compañía comunicó que los valores de sus planes Básico, Estándar y Premium al sumar IVA e impuesto a las Ganancias dejan importes finales más altos para los usuarios argentinos.

Cuáles son los nuevos precios de los planes de Netflix

De esta manera, los nuevos precios quedan conformados de la siguiente manera:

  • Básico: $13.769 ($8.999 sin impuestos)
  • Estándar: $22.949 ($14.999 sin impuestos)
  • Premium: $30.599 ($19.999 sin impuestos)
  • Miembro extra: $8.261; uno en estándar, dos en premium ($5.399 sin impuestos)

A pesar de los aumentos, la plataforma de streaming destacó que el ajuste está acompañado de mejoras técnicas y de catálogo. Sin embargo, el aumento es un impacto directo al usuario que ya había sufrido un pronunciado aumento en agosto.

image
Netflix ofrece tres tipos de planes: Básico, Estándar y Premium. En cada uno de ellos el aumento será de 25%

Netflix ofrece tres tipos de planes: Básico, Estándar y Premium. En cada uno de ellos el aumento será de 25%

Qué ofrece cada plan de Netflix

Básico: $13.769

Incluye acceso ilimitado a series, películas y juegos sin publicidad. Se puede visualizar contenido y realizar descargas a través de un solo dispositivo. La resolución es de 720p (HD).

Estándar: $22.949

Permite visualizar y descargar en dos dispositivos simultáneos en 1090 (Full HD). También cuenta con la opción de agregar un miembro extra que no reside en la misma vivienda.

Premium: $30.599

Habilita la posibilidad de visualizar contenido en cuatro dispositivos al mismo tiempo y acceder a la calidad 4K (Ultra HD) + HDR. También permite incluir dos miembros extra y descargar en seis dispositivos.

Netflix evalúa comprar Warner Bros. Discovery

Netflix evalúa una posible oferta para adquirir a Warner Bros. Discovery (WBD). Para ello, la compañía contrató a la firma de asesoría financiera Moelis & Co para realizar una oferta al estudio de Warner.

Vale recordar que WBD rechazó la segunda oferta de Paramount y confirmó que efectivamente está a la venta, lo que representa una oportunidad para Netflix/ Ámbito Financiero

