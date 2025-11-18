Aumentó Netflix: cuánto costarán ahora sus planes en Argentina

Netflix anunció un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes. La compañía comunicó que los valores de sus planes Básico, Estándar y Premium al sumar IVA e impuesto a las Ganancias dejan importes finales más altos para los usuarios argentinos.
Cuáles son los nuevos precios de los planes de Netflix
De esta manera, los nuevos precios quedan conformados de la siguiente manera:
Miembro extra: $8.261; uno en estándar, dos en premium ($5.399 sin impuestos)
A pesar de los aumentos, la plataforma de streaming destacó que el ajuste está acompañado de mejoras técnicas y de catálogo. Sin embargo, el aumento es un impacto directo al usuario que ya había sufrido un pronunciado aumento en agosto.
Qué ofrece cada plan de Netflix
Básico: $13.769
Incluye acceso ilimitado a series, películas y juegos sin publicidad. Se puede visualizar contenido y realizar descargas a través de un solo dispositivo. La resolución es de 720p (HD).
Estándar: $22.949
Permite visualizar y descargar en dos dispositivos simultáneos en 1090 (Full HD). También cuenta con la opción de agregar un miembro extra que no reside en la misma vivienda.
Premium: $30.599
Habilita la posibilidad de visualizar contenido en cuatro dispositivos al mismo tiempo y acceder a la calidad 4K (Ultra HD) + HDR. También permite incluir dos miembros extra y descargar en seis dispositivos.
Netflix evalúa comprar Warner Bros. Discovery
Netflix evalúa una posible oferta para adquirir a Warner Bros. Discovery (WBD). Para ello, la compañía contrató a la firma de asesoría financiera Moelis & Co para realizar una oferta al estudio de Warner.
Vale recordar que WBD rechazó la segunda oferta de Paramount y confirmó que efectivamente está a la venta, lo que representa una oportunidad para Netflix/ Ámbito Financiero