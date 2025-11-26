Argentina tendrá su primer vuelo directo a China: así será la ruta comercial más larga del mundo

Es oficial: Argentina contará con vuelos directos a China . La Subsecretaría de Transporte Aéreo emitió el aval definitivo que habilita a China Eastern Airlines a iniciar sus servicios regulares en el país. La medida se formalizó mediante su publicación en el Boletín Oficial , a través de la Disposición 42/2025 .

La nueva ruta comenzará a operar el 4 de diciembre , transformándose en el vuelo más largo del mundo y en el primer enlace regular entre China y Argentina . El itinerario unirá el hub de Shanghái (PVG) con Buenos Aires , con una escala técnica y comercial indispensable en Auckland (AKL) , Nueva Zelanda.

La normativa, refrendada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez , certifica que la aerolínea cumplió con todos los requisitos administrativos , técnicos y legales , incluyendo el dictamen favorable de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) .

El marco legal se sustenta en la política de cielos abiertos impulsada por el Decreto 599/2024 , junto con el Acuerdo de Servicios Aéreos bilateral vigente desde 2004. La autorización abarca la operación de servicios regulares de pasajeros y carga en la ruta designada como “Puntos en China – Puntos Intermedios – Puntos en Argentina” .

Desde el punto de vista técnico, la ruta será operada con aeronaves Boeing 777-300ER, configuradas para cubrir una travesía de gran extensión. El vuelo, identificado como MU 745, ostentará el título de la ruta comercial “directa” más larga del planeta.

En aviación, la categoría de “vuelo directo” permite la existencia de una escala siempre que no haya cambio de aeronave ni de número de vuelo, condición que esta operación cumple estrictamente.

Cronograma y oferta comercial

La duración estimada del servicio será de 25 horas y 30 minutos. Habrá dos vuelos semanales desde Shanghái, los lunes y jueves a las 02:00 (hora local). El arribo a Auckland está previsto para las 18:30, con una escala de dos horas antes de iniciar el tramo final hacia Buenos Aires, donde aterrizará a las 16:30. El regreso mantendrá la misma triangulación vía Oceanía.

En el plano comercial, la venta de pasajes ya está disponible. El mercado validó tarifas de referencia cercanas a los USD 2.222 por tramo en viajes ida y vuelta, consolidando una nueva puerta de acceso a Asia a través del Pacífico Sur y ampliando las alternativas de conectividad para el mercado argentino.

La propuesta de China Eastern se posiciona como la opción más rápida del mercado: la escala técnica de apenas dos horas en Auckland y la ausencia de cambio de avión reducen significativamente los tiempos de conexión.

Competencia vía Medio Oriente (Emirates / Qatar Airways)

Hasta ahora, estas eran las alternativas más eficientes. Sin embargo, un itinerario típico vía Dubái o Doha demanda entre 28 y 32 horas, dependiendo de la conexión. La necesidad de cambiar de aeronave y recorrer grandes aeropuertos añade tiempo y fricción al viaje.

Conexiones vía Europa (Lufthansa / KLM / Air France)

Las rutas que pasan por Fráncfort, Ámsterdam o París suelen extenderse entre 30 y 35 horas. La desviación hacia el hemisferio norte para luego descender hacia Asia incrementa la duración total del viaje.

La ruta transpacífica ofrece una ventaja de 3 a 6 horas menos respecto de sus competidoras más eficientes, un beneficio clave para el viajero corporativo y para quienes priorizan reducir tiempos de desplazamiento/ Noticias Argentinas