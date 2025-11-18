18 de noviembre de 2025
{}
Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región: de cuánto es en dólares

Un informe revela que Argentina tiene el salario mínimo más bajo de América Latina. Cuánto representa en dólares y cómo queda frente al resto de la región.

De acuerdo con el último informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el salario mínimo de Argentina es hoy el más bajo de toda la región. El dato contrasta con fuerza con la promesa que hizo Javier Milei al ser electo presidente, cuando aseguró que “en 2025 los salarios en dólares van a volar”.

Argentina tiene el salario mínimo más bajo de América Latina

En este contexto, el salario mínimo argentino expresado en dólares se ubica en US$225, muy por debajo de otros países de la región:

  • Costa Rica: US$729
  • Uruguay: US$593
  • Chile: US$567
  • Paraguay: US$411
  • Bolivia: US$395
  • Perú: US$335
  • El Salvador: US$273
  • Argentina: US$225
Este deterioro también se refleja en el poder de compra interno. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) acumuló una pérdida de poder adquisitivo del 34% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.

Los salarios registrados tampoco logran ganarle a la inflación

La caída no afecta solo al salario mínimo: alcanza también a los trabajadores registrados. De acuerdo con el INDEC, en septiembre los salarios formales volvieron a quedar por detrás de la inflación.

Ese mes, mientras el índice de precios subió 2,1%, los salarios del sector privado aumentaron apenas 1,4% y los del sector público avanzaron 1,1%.

desigualdad argentina

A esto se suman los datos de CELAG sobre desigualdad, que resultan preocupantes: dos tercios de la población perciben ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares registra un ingreso per cápita inferior a $800.000 (US$542)/ Noticias Argentinas

