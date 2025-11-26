Se presenta en Mendoza el Plan Estratégico para la industria metalúrgica

Mendoza será sede este jueves y viernes del Foro Regional Industrial Metalúrgico , organizado por Asociación de Industriales Metalúrgicos (ASINMET) y convocará a empresarios, jóvenes industriales, dirigentes sectoriales y autoridades públicas para debatir los desafíos que enfrenta la industria metalúrgica en la región. El encuentro se desarrollará de 10 a 13 en las instalaciones ubicadas de ASINMET en la lateral Norte del Acceso Este, en Guaymallén.

La actividad se enmarca en un ciclo de intercambios que busca fortalecer el entramado industrial y promover la articulación público-privada en un contexto económico complejo. En paralelo, se desarrollará una instancia del Foro de ADIMRA Joven , el espacio que nuclea a jóvenes industriales de todo el país.

SIN MEJORA Crisis en la industria metalúrgica: fuerte caída y Mendoza entre las más afectadas del país

FUNDACIÓN PRO TEJER Decathlon volvió a la Argentina: por qué sus precios son más altos que en el resto de la región

Las actividades comenzarán el jueves 27 , día en el que delegaciones de ADIMRA Joven realizarán visitas a empresas , reuniones técnicas y actividades de formación en el marco del Congreso Metalúrgico en el CETEM Cuyo . Ese mismo día, a las 19.30 , se llevará a cabo un encuentro institucional en la Legislatura de Mendoza, donde los representantes serán recibidos por la vicegobernadora Hebe Casado y el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo . La jornada concluirá con una charla industrial y un sunset de bienvenida .

Estas instancias buscan fortalecer la participación de las nuevas generaciones en la conducción del sector, incorporando una mirada renovada y promoviendo el intercambio de experiencias entre regiones.

image ASINMET organiza el foro regional en Mendoza y se presentará el plan estratégico para la industria metalúrgica.

Presentación del Plan Estratégico Metalúrgico

Uno de los ejes centrales del foro será la presentación del Plan Estratégico Metalúrgico, una hoja de ruta que apunta a mejorar la competitividad y trazar objetivos de crecimiento para los próximos años. Durante la mañana del viernes, el economista jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea, Gustavo Reyes, ofrecerá una exposición dedicada al análisis de la coyuntura económica y las proyecciones para la industria nacional.

La actividad contará además con la presencia del presidente de ADIMRA, Elio Del Re, acompañado por su equipo técnico y representantes del área Joven. Por parte de la entidad anfitriona asistirán el presidente de ASINMET, Fabián Solís, el titular de ASINMET Joven, Tomás Navarro, y diversos referentes provinciales del sector.

Un espacio de articulación y construcción colectiva

El Foro Regional Industrial Metalúrgico se consolidará como un punto de encuentro estratégico para debatir políticas de desarrollo, promover la innovación y potenciar la capacidad productiva local. La presencia de distintos actores -empresarios, funcionarios, especialistas y jóvenes profesionales- refuerza el objetivo de construir consensos que permitan potenciar la metalurgia como motor económico de la región.

Tras la disertación de Reyes y el intercambio entre los participantes, la agenda continuará al mediodía con una reunión de ADIMRA Joven en el CETEM Cuyo, donde se desarrollará además una capacitación orientada al trabajo en equipo.