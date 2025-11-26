ANSES: quiénes cobran este miércoles 26 de noviembre de 2025 Foto: NA

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 26 de noviembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cuyos DNI terminen en 4 y 5 tendrán disponible el monto que les corresponde.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Noviembre - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 10 de diciembre.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 10 de diciembre. Noviembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de diciembre. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1 El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de noviembre, terminaciones 4 y 5 podrán obtener este importe.

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

: todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el miércoles 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Desempleo Plan 2 Octubre: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de octubre al 10 de este mismo mes. Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.