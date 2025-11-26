26 de noviembre de 2025
ANSES: quiénes cobran este miércoles 26 de noviembre de 2025

ANSES informa que continúa el pago a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, y a los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único.

Foto: NA
 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 26 de noviembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 26 de noviembre de 2025

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cuyos DNI terminen en 4 y 5 tendrán disponible el monto que les corresponde.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Noviembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de diciembre.
  • Noviembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de noviembre, terminaciones 4 y 5 podrán obtener este importe.

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el miércoles 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Desempleo Plan 2

  • Octubre: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de octubre al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

