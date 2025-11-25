ANSES: quiénes cobran este martes 25 de noviembre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 25 de noviembre . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cuyos DNI terminen en 2 y 3 tendrán disponible el monto que les corresponde.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Tomá nota No cobré la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025: cómo solucionarlo

Prestá atención Cobro de la Beca Progresar en diciembre 2025: razones por las que podrías quedar fuera

Las personas con documentos terminados en 9 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 9 , podrán disponer del pago asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Noviembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de noviembre, terminaciones 2 y 3 podrán obtener este importe.

Anses-Calendario.jpg ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de noviembre

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

: todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el miércoles 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Desempleo Plan 2

Octubre: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de octubre al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.