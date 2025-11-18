Por qué no cobré la Beca Progresar de noviembre 2025

En los últimos días, varios beneficiarios del programa Progresar de Anses informaron que no recibieron el pago correspondiente a noviembre . Desde sus medios oficiales, la entidad aclaró los posibles motivos de esta situación. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

El " Progresar ", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional .

Beca Progresar: motivos por los que el pago de noviembre no llegó

A través de múltiples canales de comunicación, una considerable cantidad de beneficiarios ha expresado su malestar y preocupación por el hecho de no haber percibido aún el pago correspondiente a sus prestaciones del mes de noviembre .

Según informó la Anses, esta situación se puede deber a estos motivos :

Información desactualizada: La falta de actualización en los datos personales registrados en ANSES o en el sistema puede generar inconvenientes.

La falta de actualización en los datos personales registrados en ANSES o en el sistema puede generar inconvenientes. Retrasos administrativos: En algunos casos, los procesos de liquidación del beneficio pueden sufrir demoras.

En algunos casos, los procesos de liquidación del beneficio pueden sufrir demoras. Suspensión temporal del beneficio: El no cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa puede dar lugar a la suspensión del cobro.

El no cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa puede dar lugar a la suspensión del cobro. Falta de validación educativa: Es necesario que la institución educativa confirme la regularidad académica del estudiante para que el beneficio continúe vigente.

A continuación, te explicamos los requisitos adicionales que se deben cumplir si o si para continuar cobrando, según el programa:

Progresar Superior

Tener nacionalidad argentina (nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de 5 años) y DNI válido.

Tener entre 17 y 24 años si se está iniciando una carrera. Si ya se encuentra avanzada, el tope de edad se amplía hasta los 30.

No hay límite de edad para quienes estudian enfermería.

Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM (salvo excepciones como pensiones no contributivas por invalidez).

Haber finalizado la secundaria sin materias pendientes.

Estar matriculado en una institución pública o privada habilitada.

Presentar el avance académico requerido.

Tener el esquema de vacunación actualizado.

Participar en las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener entre 18 y 24 años; si no se tiene empleo formal, el límite se extiende hasta los 40 años.

El ingreso individual no puede superar tres SMVM.

Progresar Obligatorio

Tener entre 16 y 24 años y residencia legal en el país de al menos dos años.

El ingreso familiar debe ubicarse por debajo de tres SMVM (con excepciones en caso de discapacidad).

Ser alumno regular y demostrar progreso académico.

Contar con el esquema de vacunación correspondiente o en curso.

Participar en los cursos de orientación vocacional y laboral que el programa exige para acceder al total del beneficio.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades por parte de Anses pueden acceder a la información completa haciendo clic aquí.