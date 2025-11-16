16 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Medida en análisis

Billeteras virtuales: el BCRA anunció una medida que afecta a beneficiarios de planes sociales

La autoridad monetaria modificará una regulación clave vigente desde la pandemia, en 2020. ¿Cuál sería el impacto en las cuentas de beneficiarios de ANSES?

Fintech, préstamos y cuentas bancarias: el BCRA reabre un debate sensible.

Fintech, préstamos y cuentas bancarias: el BCRA reabre un debate sensible.

Por Sitio Andino Economía

Funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) adelantaron que buscan restablecer el débito directo utilizado por billeteras virtuales para cobrar préstamos. La decisión, que podría aplicarse en menos de un mes, reactivó advertencias sobre los riesgos para quienes reciben pagos de Anses y otras ayudas sociales.

Evalúan un cambio clave en los débitos automáticos

El BCRA planea habilitar nuevamente el débito automático interbancario para el cobro de préstamos, un mecanismo que había sido prohibido en febrero de 2020 mediante la Comunicación A6909. La decisión fue anticipada por el director del organismo, Pedro Inschauspem, durante el Argentina Fintech Forum, donde señaló que la herramienta podría rehabilitarse “en menos de un mes”.

Lee además
Tasas en caída: así quedó el depósito a plazo fijo en bancos y billeteras virtuales
ATENCIÓN AHORRISTAS

Tasas en caída: así quedó el depósito a plazo fijo en bancos y billeteras virtuales
Mercado Pago lanzó un nuevo crédito a tasa 0%: quiénes pueden acceder
OPORTUNIDAD

Mercado Pago lanzó un nuevo crédito a tasa 0%: quiénes pueden acceder

La regulación vigente desde 2020 se adoptó después de detectar que prestamistas informales, entre ellos fintech y pseudomutuales, realizaban débitos sin autorización y con tasas usurarias sobre cuentas bancarias de beneficiarios de prestaciones sociales, incluidas asignaciones y ayudas estatales. Según el BCRA, en aquel momento algunas entidades “les vaciaban las cuentas” para cobrar cuotas atrasadas.

billetera virtual billeteras virtuales dinero ahorro
El actual presidente del BCRA anunció que la norma anulada en 2020 podría volver.

El actual presidente del BCRA anunció que la norma anulada en 2020 podría volver.

La Comunicación A6909 había establecido que el débito para préstamos dejara de ser automático y pasara a requerir autorización expresa del cliente, con la posibilidad de suspenderlo hasta un día hábil antes del vencimiento y de revertir la operación dentro de los 30 días siguientes. También impedía que una billetera virtual u otra entidad no bancaria emitiera débitos automáticos sobre cuentas bancarias de terceros.

La medida afectaría a beneficiarios de planes sociales con deuda

La propuesta de volver a habilitar el débito directo aparece en un contexto de morosidad récord. De acuerdo con el último informe del BCRA, la mora en préstamos personales llegó al 6,6%, el nivel más alto desde 2010. Al mismo tiempo, el uso de tarjetas de crédito creció de forma significativa: en supermercados pasó del 39% al 46% del total de las compras, en medio de una fuerte caída del consumo.

El expresidente del BCRA, Miguel Pesce, advirtió sobre los riesgos de restablecer el sistema. “¿Cómo vas a permitir que a alguien que el Estado le deposita plata para que coma, una empresa financiera se la debite por un crédito?”, señaló. Según dijo, la medida podría afectar a personas que reciben la AUH y otras prestaciones, ya que “a diferencia de un embargo, acá no hay un máximo a debitar por mes”.

Pesce recordó que, antes de la prohibición, distintas provincias denunciaron que prestatarios con baja capacidad de pago eran objeto de débitos abusivos por parte de entidades no reguladas. En esos casos, el dinero destinado a programas sociales terminaba siendo transferido de manera automática a prestamistas informales.

Durante el evento fintech, el superintendente de Entidades Financieras, Juan Curutchet, sostuvo que el mecanismo es una “herramienta interesante”, aunque advirtió que su uso deberá contar con condiciones estrictas de supervisión.

Las autoridades del BCRA aún no confirmaron el texto final de la nueva regulación, pero adelantaron que la derogación de la Comunicación A6909 es el paso inicial para reactivar este tipo de débitos automáticos en el sistema financiero. Fuente: Página 12, NA.

Temas
Seguí leyendo

Comercio sin fronteras: una billetera virtual transforma la experiencia de los viajeros argentinos en Chile

Argentina y Estados Unidos: un marco sin garantías, lleno de dudas y asimetrías

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 16 de noviembre de 2025

El poder del romero mendocino: UNCuyo e INTA investigan sus beneficios medicinales

La OIV alerta por la segunda producción mundial de vino más baja del siglo

Oportunidad para cambiar el auto: Banco Nación lanzó créditos con tasas bajas para 0 km y usados

La escuela técnica como primer eslabón de la industria: proyectos, máquinas y logros de jóvenes mendocinos

Empresas de Canadá llegan a la provincia de Mendoza para compartir innovación en gestión de pozos maduros

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 16 de noviembre de 2025

Las Más Leídas

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas
El viernes

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas

El Tomba no logró el objetivo.
no pudo

¡Dolor supremo en la Bodega! El Tomba igualó con Riestra y descendió a la Primera Nacional

Polémica por un proyecto oficialista que limita el acceso a la información pública.
Transparencia

La información pública otra vez en debate: críticas de ONG, alerta opositora, el intendente "mediador" y la sorpresa oficial

Tragedia en Tupungato: un impacto contra un poste dejó dos víctimas fatales.
Tragedia en el Valle de Uco

Dos jóvenes murieron en Tupungato tras chocar contra un poste de luz

Oportunidad para cambiar el auto: Banco Nación lanzó créditos con tasas bajas para 0 km y usados
Beneficio

Oportunidad para cambiar el auto: Banco Nación lanzó créditos con tasas bajas para 0 km y usados

Te Puede Interesar

Salud dio un salto histórico: cirugías de alta complejidad en hospitales públicos de Mendoza.
Vanguardia

Salud dio un salto histórico: cirugías de alta complejidad en hospitales públicos de Mendoza

Por Natalia Mantineo
El especialista recomendó que todo tratamiento sea parte de un abordaje más amplio
Cómo afecta a la salud mental

Preocupa el aumento de fármacos: alertan por automedicación y uso prolongado

Por Carla Canizzaro
La discusión por un nuevo esquema de coparticipación, una deuda pendiente entre provincia y municipios. 
Recursos para las comunas

Qué es la coparticipación municipal y por qué se coló en el debate del Presupuesto 2026

Por Cecilia Zabala