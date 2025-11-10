Comercio sin fronteras: una billetera virtual transforma la experiencia de los viajeros argentinos en Chile

En un escenario donde la movilidad entre países del Cono Sur vuelve a crecer y el atraso cambiario estimula al viajero argentino de compras o turismo a los países vecinos, la billetera virtual y fintech Prex encontró una oportunidad para innovar en el terreno de los pagos internacionales. Su más reciente desarrollo, el “Bolsillo CLP” , permite abonar en pesos chilenos directamente desde la billetera digital , sin necesidad de operaciones previas de cambio ni intermediarios bancarios .

La herramienta, que debutó con notable éxito durante el segundo semestre, forma parte de una estrategia regional más amplia: facilitar los pagos transfronterizos con la misma fluidez que una operación local . Según los primeros resultados, el volumen operado creció 140% en su primer mes y se registraron casi diez mil transacciones , con un ticket promedio de 45 dólares y una frecuencia de uso cercana a ocho operaciones por usuario .

La historia de este desarrollo se remonta a Uruguay, donde Prex lanzó años atrás una versión inicial del sistema para resolver las dificultades que enfrentaban los turistas al pagar en Argentina. “Cuando los uruguayos cruzaban a Buenos Aires debían cargar fajos de billetes de cien pesos. Creamos una solución que les permitiera pagar desde su billetera, como si fueran locales ”, recuerda Daniel Conte , CEO de la compañía.

Aquella experiencia no pasó inadvertida. “El modelo despertó el interés de las autoridades argentinas, que poco después lanzaron el dólar MEP para turistas, en buena medida inspirado en este concepto”, comenta el ejecutivo. El éxito de la propuesta impulsó su expansión hacia Brasil, donde la integración con el sistema Pix permitió escalar el volumen de operaciones. En Chile, el proyecto avanza ahora sobre una base más madura : una red de usuarios consolidada y un comportamiento turístico creciente , especialmente entre los argentinos del oeste del país.

image La billetera virtual con su lanzamiento simplifica las compras pagando en pesos chilenos pero sin tener que realizar operaciones de cambio, ni tramites anteriores

Pesos Chilenos; Funcionamiento y adopción

El Bolsillo CLP se integra dentro de la aplicación de Prex y permite visualizar el saldo disponible en pesos argentinos o dólares, automáticamente convertido a pesos chilenos al ingresar en la función. “Cada pago se descuenta en forma inmediata, con total transparencia. El cliente sabe cuánto gasta, a qué tipo de cambio y puede seguir todo en tiempo real”, explica Conte en dialogo con Sitio Andino.

El sistema utiliza un tipo de cambio basado en la cotización del contado con liquidación y elimina los pasos intermedios que habitualmente complican las operaciones internacionales. “No hay que cambiar moneda ni hacer transferencias. Todo ocurre dentro de la billetera, y eso simplifica por completo la experiencia del usuario”, resume el directivo.

La respuesta del público fue inmediata. En Mendoza, la billetera concentra unos cien mil clientes activos, el crecimiento se dio casi exclusivamente por recomendación, sin campañas publicitarias intensivas. “Hacemos poca difusión, pero crecemos mucho por la experiencia de uso. La gente valora la claridad del sistema”, sostiene Conte.

Hábitos de consumo y comportamiento del viajero

El uso del Bolsillo CLP acompañó los flujos turísticos de invierno y el fin de semana largo de agosto, con picos de transacciones en supermercados, locales de indumentaria y gastronomía. Los rubros deporte y vestimenta (31%), comida (24%) y supermercados (15%) concentraron más del 70% de las operaciones, mientras que los comercios más elegidos fueron Falabella, H&M, Zara, Apple, Jumbo, Paris, Starbucks y Mall Plaza.

Las expectativas crecen con el fin de semana largo de noviembre y las vacaciones ante la continuidad del atraso cambiario o dólar barato después de las elecciones de medio termino.

“La herramienta vino a resolver una demanda contenida. Había muchos argentinos que querían gastar en Chile sin la incertidumbre del cambio. Ahora lo hacen con un sistema claro y directo, que además potencia el consumo en comercios locales”, afirma Conte, country manager de Prex.

Un desafío cultural y tecnológico

Si bien el sistema se apoya en la infraestructura digital existente, su implementación requirió adaptaciones al mercado chileno. Allí, el uso del código QR -común en Argentina y Brasil- aún no está generalizado. “En Chile casi no se paga con QR. Se usa tarjeta física o teléfono con NFC. Adaptamos la experiencia para mantener la misma simpleza, aunque cambie el medio de pago”, explica Conte.

El desafío, en este sentido, es tanto tecnológico como cultural: construir confianza en un entorno donde el pago digital todavía se asocia al plástico. Prex busca combinar ambos mundos -la practicidad de la billetera virtual y la familiaridad de la tarjeta- para acompañar la transición hacia formas de pago más ágiles.

Proyecciones y consolidación

Con la temporada estival a la vista, la fintech proyecta un crecimiento acelerado del servicio. En Brasil, Prex ya alcanza el 10% de los pagos realizados por argentinos durante la temporada alta, y espera replicar esa proporción en Chile. “Hoy estamos cerca del dos por ciento, pero queremos llegar al diez. Es una meta ambiciosa, aunque posible”, adelanta Conte.

Actualmente, la empresa cuenta con 2,7 millones de clientes en Argentina y prevé superar los 3,5 millones en 2026, con un crecimiento proyectado del 40%. Su estrategia se centra en dos ejes: pagos internacionales y experiencia en dólares, en un contexto donde el bimonetarismo se afianza y el turismo transfronterizo vuelve a cobrar fuerza.

“Queremos consolidar lo que venimos construyendo -concluye Conte-. Crecer, sí, pero con equilibrio. Nuestro diferencial está en la transparencia y en la usabilidad, en que el usuario entienda qué paga, cuánto paga y a qué tipo de cambio. Esa claridad es la que termina marcando la diferencia”.