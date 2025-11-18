Por Juan Pablo Strappazzon 18 de noviembre de 2025 - 08:30
Administración Nacional de la Seguridad Social ( ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este Anses martes 18 de noviembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI
ANSES: quiénes cobran este martes 18 de noviembre de 2025 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan
DNI finalizados en 6, recibirán su pago correspondiente.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Las personas con
documentos terminados en 6 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.
Asignación por Embarazo
Con respecto a esta categoría, quienes tengan
documentos concluidos en 6, podrán disponer del pago asignado.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Noviembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de diciembre. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el
10 de noviembre hasta el 10 de diciembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 10 de noviembre Documentos terminados en 1: 11 de noviembre Documentos terminados en 2: 12 de noviembre Documentos terminados en 3: 13 de noviembre Documentos terminados en 4: 14 de noviembre Documentos terminados en 5: 17 de noviembre Documentos terminados en 6: 18 de noviembre Documentos terminados en 7: 19 de noviembre Documentos terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 10 de noviembre Documentos terminados en 1: 11 de noviembre Documentos terminados en 2: 12 de noviembre Documentos terminados en 3: 13 de noviembre Documentos terminados en 4: 14 de noviembre Documentos terminados en 5: 17 de noviembre Documentos terminados en 6: 18 de noviembre Documentos terminados en 7: 19 de noviembre Documentos terminados en 8: 20 de noviembre Documentos terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de noviembre Documentos terminados en 1: 11 de noviembre Documentos terminados en 2: 12 de noviembre Documentos terminados en 3: 13 de noviembre Documentos terminados en 4: 14 de noviembre Documentos terminados en 5: 17 de noviembre Documentos terminados en 6: 18 de noviembre Documentos terminados en 7: 19 de noviembre Documentos terminados en 8: 20 de noviembre Documentos terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena: todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el miércoles 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Desempleo Plan 2 Octubre: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de octubre al 10 de este mismo mes. pueden ingresar a Quienes deseen conocer las últimas novedades “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.