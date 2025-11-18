18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

ANSES: quiénes cobran este martes 18 de noviembre de 2025

ANSES informa que sigue el pago a jubilados y pensionados con haber mínimo, así como a los beneficiarios de la Asignación Familiar y Universal por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este martes 18 de noviembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este martes 18 de noviembre de 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 18 de noviembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este martes 18 de noviembre de 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 6, recibirán su pago correspondiente.

Lee además
Por qué no cobré la Beca Progresar de noviembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de noviembre 2025
ANSES: cuándo se cobra el aguinaldo 2025 de jubilados y pensionados
Pagos y beneficios

ANSES: cuándo se cobra el aguinaldo 2025 de jubilados y pensionados

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 6 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 6, podrán disponer del pago asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Noviembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

calendario, Anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de noviembre

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de noviembre

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el miércoles 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Desempleo Plan 2

  • Octubre: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de octubre al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este lunes 17 de noviembre de 2025

Billeteras virtuales: el BCRA anunció una medida que afecta a beneficiarios de planes sociales

Así podés acceder a las Becas Progresar y cuáles son los requisitos para recibirlas

ANSES: quiénes cobran este viernes 14 de noviembre de 2025

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en noviembre 2025

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 13 de noviembre de 2025

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en noviembre 2025

LO QUE SE LEE AHORA
El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025

La escuela donde ocurrió el abuso sexual está ubicada en Los Corralitos, Guaymallén.
no hay detenidos

Revuelo en una escuela de Guaymallén por una denuncia de abuso sexual

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

La Policía de Mendoza realizó intervenciones en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén
Intervenciones

Megaoperativo de la Policía en Mendoza: detenciones, drogas y armas incautadas en 48 horas

Así quedó el auto en el que viajaban las vícitmas fatales en Guaymallén.
manejaba alcoholizado y en contramano

Condenaron al conductor que mató a padre e hija en Guaymallén y se fugó 12 años

Te Puede Interesar

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual.
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
Este martes, Julieta Makintach fue destituida. 
"Justicia Divina"

Caso Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach fue destituida por decisión unánime

Por Sitio Andino Policiales
El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará

Por Florencia Martinez del Rio