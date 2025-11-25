26 de noviembre de 2025
Inteligencia Artificial en el ámbito laboral: qué piensan los argentinos y qué hacen las empresas

Un nuevo estudio releva cómo ven los trabajadores la capacitación en Inteligencia Artificial y qué lugar ocupa dentro de las empresas. Los detalles.

 Por Soledad Maturano

La mitad de los argentinos en edad laboral considera fundamental recibir formación en Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, la mayoría afirma no recibir capacitación por parte de su empresa. Así lo reveló un informe de la consultora Randstad, que además presentó una comparación con dos países vecinos: Chile y Uruguay.

De acuerdo con el relevamiento, realizado sobre 4.089 entrevistas, el 48% de los trabajadores argentinos considera importante capacitarse en IA para su desarrollo profesional. Se trata de un porcentaje alto —aunque por debajo de los países vecinos— que refleja el creciente interés por adquirir habilidades vinculadas a la IA y a las herramientas digitales que hoy redefinen las dinámicas laborales.

No obstante, el mismo informe trae un dato que contrasta con ese interés: al consultar si las empresas brindan formaciones en IA, los resultados fueron contundentes. Sólo el 5% de las personas encuestadas dijo recibir capacitación en su trabajo, frente a un abrumador 95% que aseguró no contar con ningún tipo de formación.

La distancia entre la demanda de los trabajadores y la oferta de capacitación en los puestos de trabajo sigue siendo un desafío para el mercado laboral argentino.

inteligencia artificial
Los trabajadores consideran importante la capacitación en IA en sus trabajos, pero pocas empresas la ofrecen

Argentina, detrás de Chile y Uruguay en formación en IA

Otro de los puntos destacados del informe de Randstad es la comparación regional. Tanto en la valoración de la formación en IA como en la cantidad de empresas que ofrecen capacitación, Argentina queda por detrás de Chile y Uruguay. Los resultados muestran:

  • Chile: 54% considera importante formarse en IA y el 14% recibe capacitación de su empresa.
  • Uruguay: 54% valora la formación en IA y el 7% accede a capacitación otorgada por su empleador.
  • Argentina: 48% reconoce la importancia de capacitarse y sólo el 5% recibe formación en su trabajo.

Si bien las diferencias porcentuales parecen bajas, la brecha se sostiene en ambas dimensiones analizadas: la importancia asignada a la IA y la formación efectiva. La distancia, aunque moderada, confirma que Argentina aún avanza con menor velocidad en la incorporación de competencias tecnológicas.

El informe también contrasta estos datos con otra pregunta clave: “¿Su trabajo requiere actualización constante?”. Ante esta consulta, el 44% de los trabajadores argentinos respondió afirmativamente. Ese porcentaje refleja la volatilidad del contexto laboral actual, en el que la actualización permanente forma parte de las demandas profesionales.

Sin embargo, nuevamente se observa una diferencia respecto de los países vecinos, donde la proporción de respuestas afirmativas asciende al 48% en Uruguay y al 70% en Chile.

Las empresas, llamadas a impulsar el cambio

En este contexto, la CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, Andrea Ávila, subrayó el rol que deben asumir las organizaciones.

“Las organizaciones tienen una responsabilidad frente a sus colaboradores para asegurar que cuenten con las habilidades necesarias, pero también una gran oportunidad de potenciar su capital humano integrando la formación en IA dentro de sus estrategias de desarrollo. No hay dudas de que invertir hoy en capacitación es invertir en competitividad, innovación, sostenibilidad y productividad de cara al futuro”, afirmó.

image
Los trabajadores eligen tomar capacitaciones por su cuenta para adaptarse a los cambios tecnológicos y digitales.

Trabajadores que se forman por su cuenta ante la falta de oferta

El estudio también revela un dato que complejiza el panorama: aunque las empresas ofrecen poca capacitación formal, el 25% de los encuestados afirma trabajar en organizaciones que ya incorporaron herramientas de IA o automatización de procesos. Es decir, la tecnología avanza más rápido que la formación ofrecida por el sector empleador.

Frente a esta brecha, muchos trabajadores eligen formarse por su propia cuenta. Ante la pregunta sobre si realizaron capacitaciones en IA para mejorar su empleabilidad, el 23% de los argentinos respondió que sí. En Chile ese porcentaje asciende al 28% y en Uruguay al 29%.

