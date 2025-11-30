Juan Sebastián Verón redobló la polémica: acusó a Tapia y Toviggino de "dictadura"

Juan Sebastián Verón mostró su enojo.

Juan Sebastián Verón volvió a encender la política del fútbol argentino con declaraciones explosivas contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Acusó a la AFA de mantener un sistema “dictatorial” y advirtió que no sería descabellado que busquen mandar a Estudiantes al descenso por disentir con el poder de Viamonte.

“Quieren tener cautivos a los clubes”, dijo Juan Sebastián Verón Según publicó Clarín y reconstruyó Agencia Noticias Argentinas, Verón denunció que la AFA sostiene un modelo que impide el crecimiento y obliga a los clubes a depender financieramente de la dirigencia central.

“Quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas. En vez de generar recursos, mantienen el status quo”, disparó el presidente de Estudiantes. El exjugador vinculó esa dinámica con la reciente amenaza de sanción por el “pasillo de espaldas” a Rosario Central, señalando que fue un claro gesto de disciplinamiento.

Sus palabras encendieron la alarma en La Plata, en un contexto en el que el club manifestó falta de apoyo institucional en medio del conflicto. Además, el dirigente reclamó la necesidad de “reglas claras” y un cambio estructural que permita profesionalizar el fútbol argentino, atraer inversiones y terminar con la dependencia económica de Viamonte. Insistió en que el formato actual de 30 equipos afecta la competitividad y mantiene al fútbol local discutiendo polémicas arbitrales en lugar de evolucionar.