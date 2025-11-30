30 de noviembre de 2025
Juan Sebastián Verón redobló la polémica: acusó a Tapia y Toviggino de "dictadura"

El polémico Juan Sebastián Verón se la agarró feo contra los dirigentes de la AFA. Repasá lo que dijo el presidente de Estudiantes.

Juan Sebastián Verón mostró su enojo.

Juan Sebastián Verón volvió a encender la política del fútbol argentino con declaraciones explosivas contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Acusó a la AFA de mantener un sistema “dictatorial” y advirtió que no sería descabellado que busquen mandar a Estudiantes al descenso por disentir con el poder de Viamonte.

“Quieren tener cautivos a los clubes”, dijo Juan Sebastián Verón

Según publicó Clarín y reconstruyó Agencia Noticias Argentinas, Verón denunció que la AFA sostiene un modelo que impide el crecimiento y obliga a los clubes a depender financieramente de la dirigencia central.

Macri criticó a Tapia tras las sanciones a Estudiantes y el título de Central: "Chiqui es producto de una decadencia"
Explosiva denuncia de Verón: acusó a la AFA de manejarse como una dictadura
“Con nosotros, Tapia se manejó como un dictador.”, tiró Juan Sebastián Verón

Temor a represalias y pedido de “reglas claras”. Verón fue más allá y habló abiertamente de un riesgo deportivo para Estudiantes: “No veo descabellado que quieran mandarnos al descenso. Lo veo posible.”

Sus palabras encendieron la alarma en La Plata, en un contexto en el que el club manifestó falta de apoyo institucional en medio del conflicto. Además, el dirigente reclamó la necesidad de “reglas claras” y un cambio estructural que permita profesionalizar el fútbol argentino, atraer inversiones y terminar con la dependencia económica de Viamonte. Insistió en que el formato actual de 30 equipos afecta la competitividad y mantiene al fútbol local discutiendo polémicas arbitrales en lugar de evolucionar.

Corredores y corredoras la rompieron en la Maratón.
polideportivo

Maratón Nocturna de Mendoza: cientos de competidores vivieron una gran jornada de esfuerzo y dedicación

