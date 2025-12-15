15 de diciembre de 2025
Maratón Aniversario de Tunuyán: resultados, ganadores y una convocatoria récord

La competencia en Tunuyán reunió a más de 250 atletas y coronó a los mejores tiempos en las distancias de 6K y 12K.

Maratón Aniversario Tunuyán.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Deportes, como parte de las actividades previstas por el aniversario departamental. La propuesta combinó deporte de competencia y actividad recreativa. Además, se trabajó en una logística integral para garantizar un desarrollo ordenado y seguro de la competencia.

image

Durante la tarde, el intendente Emir Andraos destacó la importancia de la Maratón Aniversario como una propuesta que ya forma parte del calendario deportivo y social del departamento. En ese sentido, valoró la participación de atletas de distintos puntos de la provincia y el acompañamiento de las familias. Mientras que la directora de Deportes, Agustina Caetano, se refirió al trabajo organizativo previo y al crecimiento sostenido de la competencia en cada edición. Además, remarcó el compromiso del equipo municipal para garantizar una carrera segura, ordenada y accesible para corredores de todas las edades. En la misma línea, la jefa de Deporte, Jimena Estévez, puso el acento en el acompañamiento técnico y logístico durante todo el evento.

image

Las acreditaciones se realizaron previamente. La primera, el viernes 12, mientras que la segunda se concretó el sábado, horas antes del inicio de la carrera. Durante este proceso se entregaron los kits oficiales, que incluyeron la camiseta del evento y el dorsal con número identificatorio para cada participante.

La competencia contó con tres distancias. El 3K recreativo permitió la participación de familias, niñas y niños, con un recorrido pensado para el disfrute. Mientras que los 6K y 12K se desarrollaron de manera competitiva y convocaron a atletas de distintos niveles. Todas las categorías largaron de forma conjunta, compartiendo el mismo punto de partida.

image

La largada se realizó bajo el arco principal, donde se dispuso una alfombra roja que marcó el inicio del recorrido. El intendente Emir Andraos fue el encargado de flamear la bandera que dio la señal oficial de partida. Luego, acompañó la llegada de los corredores, recibiendo a quienes fueron cruzando la meta.

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue el diseño de la camiseta oficial, creada especialmente para la maratón. La prenda combinó distintas gamas de azul, con un tono más oscuro como base. Los azules más claros representaron olas y se integraron con la marca identitaria de la competencia: la pisada de una zapatilla, símbolo ya reconocido del evento.

image

Registro preciso y transparente de los resultados en la Maratón Aniversario de Tunuyán

El control de tiempos estuvo a cargo de la empresa Sport Timer Argentina, mediante un sistema de cronometraje por chip. Durante la acreditación, junto con el kit, cada corredor recibió su dorsal con chip personal. Al cruzar el arco de largada, el sistema activó automáticamente el tiempo de carrera, que se cerró al atravesar la meta, permitiendo un registro preciso y transparente de los resultados.

image

En la distancia 12 k, la clasificación general femenina fue encabezada por Ailín Funes, seguida por Rocío Belén Rodríguez en el segundo puesto y Janet Parejas en el tercero. En la general masculina, el primer lugar fue para Juan Martín Fernández, mientras que el segundo puesto correspondió a Luis Rodríguez y el tercero a Eduardo Mamani.

En los 6 k, la general femenina tuvo como ganadora a Camila Fernández Sorbi, acompañada en el podio por Laura Elena Decara Bustos y Zelma Murillo. En tanto, la general masculina fue liderada por Joaquín Ortiz, seguido por Eric Zwobodo y Nicolás García, quienes completaron los tres primeros puestos.

image

Al finalizar el recorrido, todos los atletas que cruzaron la meta recibieron su medalla finisher, mientras que quienes lograron subir al podio obtuvieron una distinción adicional según la posición alcanzada. Durante toda la competencia se dispusieron puestos de hidratación y asistencia sanitaria, y el parque contó con señalización adecuada a lo largo del circuito.

Aquí las clasificaciones, por categorías y distancias. Podes consultarlo en el documento adjunto. https://drive.google.com/file/d/141m5ZEPKYfgAO9Tb9kWzqreUn5crJCvm/view?usp=sharing

