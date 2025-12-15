15 de diciembre de 2025
Maipú Municipio refuerza la preparación de las Escuelas de Verano con una jornada de capacitación integral

El programa de Maipú Municipio promueve hábitos saludables, cuidado ambiental y convivencia social, con nuevas acciones de prevención del dengue.

Jornada de formación en Maipú Municipio.

Durante el fin de semana, Maipú Municipio llevó a cabo una jornada de formación destinada a profesores y equipos técnicos que trabajarán en las escuelas de verano. Las mismas i ncluyeron primeros auxilios, RCP, normativas de niñez y adolescencia y la implementación de la “Libreta de Valores”.

La Municipalidad de Maipú llevó adelante este fin de semana una jornada intensiva de capacitación destinada a los profesores, coordinadores y equipos técnicos que estarán a cargo de las Escuelas de Verano 2025-2026. El encuentro, realizado en el camping de AMET y desarrollado durante media jornada, tuvo como objetivo fortalecer las herramientas pedagógicas y preventivas de los profesionales que acompañarán a niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores en más de 12 sedes deportivas del departamento.

El programa formativo abordó contenidos esenciales para garantizar una temporada segura, inclusiva y enriquecedora. Entre los temas trabajados se incluyeron técnicas de recreación, primeros auxilios, RCP, actualización en normativas de niñez y adolescencia y criterios de actuación ante emergencias, además del repaso del plan de contingencia que se aplica en todas las sedes municipales. La propuesta permitió que cada integrante del equipo incorporara lineamientos claros y homogéneos para intervenir adecuadamente en distintas situaciones.

En Maipú, las escuelas de verano cuentan con una trayectoria de más de tres décadas y se han consolidado como espacios de aprendizaje, convivencia y disfrute. La propuesta combina actividades deportivas, recreativas y acuáticas con experiencias significativas que favorecen la creatividad, el desarrollo personal y la socialización en un entorno seguro y estimulante.

image

Libreta de Valores: un programa que se afianza en Maipú Municipio

Uno de los ejes centrales de la capacitación fue la implementación de la “Libreta de Valores”, el programa educativo que el Municipio lleva adelante desde hace cuatro años y que se ha convertido en un sello distintivo de las escuelas de verano y las vacaciones de invierno. La iniciativa promueve hábitos saludables, cuidado del ambiente y valores fundamentales para la convivencia social a través de dinámicas lúdicas y deportivas que facilitan la incorporación de aprendizajes significativos.

La propuesta se sostiene gracias a un trabajo articulado entre distintas áreas municipales: Deportes, Educación, Salud, Salud Mental y Ambiente. Este enfoque integral permitió abordar de manera coordinada cuatro grandes ejes: cuidado de la salud, protección del ambiente, habilidades para la reflexión y prevención del bullying. Para la edición 2025 se incorporarán actividades específicas vinculadas a la prevención del dengue, con particular énfasis en el uso responsable del agua.

Un verano preparado y seguro de Maipú Municipio

Con esta capacitación, la Municipalidad de Maipú reafirmó su compromiso con una temporada de verano que priorice el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de quienes participan en los distintos programas. La formación del personal constituye un paso clave para garantizar que cada sede cuente con equipos profesionales preparados, coherentes en sus intervenciones y alineados con los objetivos pedagógicos del Municipio.

