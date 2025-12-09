9 de diciembre de 2025
En el Parque de la Lombardía

Tras la reprogramación, comienza la cuenta regresiva para la Maratón Aniversario de Tunuyán

La postergación por alerta meteorológica de la Maratón Aniversario de Tunuyán, pactada para el sábado pasado, fue reprogramada para el próximo 13.

Maratón Aniversario Tunuyán.

El evento deportivo que estaba programado se disputará el pasado 6 de diciembre y que forma parte de los festejos aniversario del Departamento fue reprogramado ante la alerta meteorológica que rigió para el Valle de Uco en los últimos días. Ante dicha situación, la Municipalidad de Tunuyán informa la reprogramación de la Maratón Aniversario para el próximo sábado 13 de diciembre. La medida fue adoptada para resguardar la seguridad de los competidores y de las familias que, año tras año, eligen participar de la gran fiesta deportiva de la Ciudad del Agua.

La prueba se prepara para recibir a cientos de deportistas en el Parque la Lombardía donde se ha preparado un circuito nocturno pensado para todas las categorías.

Acreditación para la Maratón Aniversario de Tunuyán

Para realizar la acreditación será obligatorio presentar DNI y entregar el deslinde de responsabilidad impreso y firmado. Además, quienes hayan seleccionado la opción con remera deberán abonar el costo correspondiente en el momento, pudiendo hacerlo en efectivo o mediante código QR.

  • Atletas del Valle de Uco:

    Plaza Departamental, viernes 12/12, de 19 a 21.00 horas
  • Atletas foráneos:

    Parque de la Lombardía, sábado 13/12, de 18.00 a 19.00 horas

La acreditación será requisito indispensable para recibir el número, el kit y participar de la carrera.

Largada

La Maratón tendrá su largada oficial el sábado 13 de diciembre, a las 20.00 horas, desde el Parque de la Lombardía. Se requiere puntualidad de los participantes.

