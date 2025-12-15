15 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Movilidad y desarrollo

Godoy Cruz ejecuta una mega obra vial para mejorar la circulación urbana

La mega obra mejorará el tránsito, el transporte público y la seguridad, con ejecución conjunta entre el Municipio de Godoy Cruz y la Provincia.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz comenzó la ejecución de una obra pública clave que permitirá conectar calle Mitre con Costanera Sur. De este modo, se concretará una salida directa desde el Parque Mitre hacia Costanera Sur, dando respuesta a una demanda histórica de vecinos y automovilistas.

En este marco, el intendente Diego Costarelli destacó el valor estratégico del proyecto. “Esta vinculación se proyectó cuando se modernizó la Costanera y nunca se concretó. Hoy estamos dando inicio a una obra largamente esperada por Godoy Cruz”, afirmó.

Una obra estratégica para la movilidad en Godoy Cruz

La intervención contempla la prolongación de calle Mitre y su vinculación con una rama vial inconclusa sobre la avenida Gobernador Ricardo Videla (Costanera). Por lo tanto, el plazo estimado de ejecución será aproximadamente de nueve meses.

Al respecto, Costarelli remarcó que los trabajos no afectarán la circulación cotidiana. “No es una obra que vaya a entorpecer el tránsito ni el recorrido del Metrotranvía. Al contrario, viene a sumar fluidez, que es lo que estamos buscando”, aseguró.

Inversión conjunta y planificación

Cabe destacar que, la obra se ejecuta de manera conjunta con la Dirección Provincial de Vialidad. Así, la inversión alcanza los 2.000 millones de pesos y es financiada en un 70% por el Municipio, mientras que el resto corresponde al Gobierno de Mendoza.

“Es una inversión muy importante, fruto de un trabajo conjunto con la Provincia. Firmamos el convenio hace algunos meses y hoy ya estamos dando inicio a esta mega obra”, explicó el jefe comunal.

Alivio al tránsito y mejor conectividad

La nueva traza fue declarada de interés por el Honorable Concejo Deliberante en octubre de 2024. En consecuencia, permitirá conectar las calles Lencinas y Mitre con la avenida Gobernador Videla, descomprimiendo arterias claves como Balcarce y Montecaseros.

“Esta obra vincula el este y el oeste de Godoy Cruz, que es lo que necesitamos para darle mayor fluidez al centro del departamento”, señaló Costarelli. Además, adelantó que se complementará con otras intervenciones viales, como el futuro ensanche de Carola Lorenzini.

Detalles de la mega obra en Godoy Cruz

El proyecto se desarrolla al norte de las vías del Metrotranvía e incluye una intervención integral. Entre los principales trabajos se destacan:

  • Un viaducto elevado para salvar la diferencia de nivel.
  • Un puente sobre el canal Cacique Guaymallén, que garantizará la continuidad hidráulica y estructural.
  • Muros de sostenimiento de hormigón armado.
  • Pavimento asfáltico, veredas y señalización vial.
  • Iluminación LED de alta eficiencia.
  • Protección del reservorio municipal de agua.

Es importante aclarar que, el puente será clave para unir la nueva traza de Mitre con Ricardo Videla. Mientras tanto, el viaducto permitirá superar la bajada de la avenida a la altura de calle Remedios de Escalada.

Seguridad y entorno urbano

La obra se enmarca dentro del plan municipalSeguridad 360 grados”. En ese sentido, Costarelli indicó: “La intervención no solo mejora la infraestructura vial, sino que transforma el entorno urbano. Va a estar más iluminado, más transitado y será un espacio más agradable para la comunidad”.

Asimismo, agregó que “al modificar las condiciones del entorno se genera mayor control social natural y se contribuye a prevenir el delito”.

Más movilidad y calidad de vida

Además de brindar una salida rápida hacia el Acceso Sur y el carril Rodríguez Peña, la nueva vía facilitará el transporte público. De esta manera, se garantizará una movilidad más segura y ordenada.

Finalmente, la obra se complementará con la extensión del Parque Mitre. Así, Godoy Cruz suma conectividad, seguridad y espacios urbanos de calidad, consolidando un modelo de desarrollo planificado y sostenible.

