Godoy Cruz lanza su Mercado de Emprendedores Especial Navidad

La feria en Godoy Cruz ofrecerá indumentaria, accesorios, marroquinería, cerámica y más. Habrá música coral y una clase de panificados navideños.

El Municipio de Godoy Cruz, en el marco de las celebraciones de fin de año, vuelve a apostar por el encuentro y la identidad local. Por lo tanto, realizará una edición Especial Navidad del Mercado de Emprendedores, un evento pensado para que vecinos disfruten de una experiencia cargada de cultura, creatividad y sabor.

Así, la propuesta se llevará a cabo en la plaza departamental, este viernes 12, en la intersección de Rivadavia y Colón. Por lo tanto, desde las 10.00 hasta las 22.00, los emprendedores de la Economía Social, exhibirán productos ideales para regalar en esta época navideña. Por lo que, se podrá encontrar indumentaria, accesorios, decoración, diseño, y juguetes. También, habrán productos de marroquinería, cestería, cerámica y piezas en madera, entre otros artículos que valoran el trabajo artesanal y el talento local.

Un mercado para apoyar el desarrollo en Godoy Cruz

Con una propuesta amplia y diversa, este mercado navideño busca fortalecer el circuito emprendedor del departamento. A través de la compra directa, los vecinos no solo pueden encontrar regalos originales. También, contribuyen al crecimiento de proyectos familiares, cooperativos y comunitarios que forman parte del entramado productivo de Godoy Cruz.

Asimismo, la feria también se convierte en un punto de encuentro donde la creatividad se combina con la identidad cultural. De manera tal que, genera un cálido espacio para compartir con amigos y familia.

Voces que celebran: música coral al atardecer

A las 19, el clima navideño se hará sentir con la presentación del Coro “Coral de Mi Ciudad”, dirigido por el profesor Carlos Sáenz. Con más de ocho años de trayectoria, la agrupación está integrada por 35 coreutas adultos mayores que participan en talleres de canto en distintos Centros de Jubilados de Godoy Cruz.

En esta edición especial, el coro ofrecerá un repertorio de villancicos y canciones festivas, creando un momento emocionante. Es que, invita a renovar los lazos comunitarios y a celebrar colectivamente el espíritu de la Navidad.

Sabores de tradición: master class de panificados

La jornada cerrará con una propuesta gastronómica ideal para quienes disfrutan de la cocina navideña. Así, a las 20, un docente gastronómico de UTHGRA brindará una Master Class de panificados. Aquí, se enseñarán técnicas, secretos y pasos claves para elaborar panes dulces y budines de calidad profesional.

Como parte del encuentro, se sortearán entre los asistentes los productos elaborados durante l a clase. Por lo que, sumará un toque de alegría y sorpresa a la experiencia.

Una propuesta que une cultura, economía y comunidad

Con esta iniciativa, Godoy Cruz reafirma su compromiso con el desarrollo local, la promoción cultural y la creación de espacios donde las tradiciones se viven en comunidad. La Dulce Navidad Emprendedora invita a disfrutar, compartir y celebrar una de las épocas más significativas del año. De esta manera, fortalece el vínculo entre los vecinos del departamento.

