Godoy Cruz entregó certificados a más de 420 alumnos de talleres de oficios

El Municipio de Godoy Cruz entregó los certificados a los alumnos de los talleres de oficios . Así. quienes asistieron y culminaron las capacitaciones en el segundo semestre pudieron obtener su diploma.

La propuesta de la comuna busca brindar herramientas para generar el autoempleo a través de diferentes actividades.

En esta oportunidad, más de 420 estudiantes recibieron sus certificados correspondientes a cada taller desarrollados durante el año . Tanto el Centro de Formación Profesional Sarmiento como la Escuela de Oficios celebraron el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada cursante, en jornadas donde se valoró el aprendizaje y el crecimiento colectivo.

El Centro de Formación Profesional Sarmiento entregó 164 certificados correspondientes a los talleres dictados entre agosto y diciembre. Así, entre las capacitaciones ofrecidas, los vecinos pudieron optar por:

Ofimática Nivel 1 y 2

Reparación de PC

Programación Web

Tapicería Nivel 1 y 2

Construcción en seco: estructuras y cielorraso

Paralelamente, a la propuesta se sumaron dos cursos nuevos, ampliando la oferta formativa. Se trató de Decoración y ambientación de eventos, y Sistema de Construcción Sismotérmica con paneles prefabricados, desarrollado junto a la empresa New Panel.

image

Formación para el trabajo y nuevos emprendimientos en Godoy Cruz

Asimismo, el Centro educativo reafirma su objetivo principal, el cual es brindar conocimientos y experiencias que fortalezcan habilidades técnicas en jóvenes y adultos. De manera tal que, ofrece herramientas teóricas y prácticas para responder a las demandas del mercado laboral o impulsar emprendimientos propios.

Cabe destacar que, los talleres se dictaron de forma presencial durante dos meses, con clases dos veces por semana. Así, para cerrar el ciclo, cada curso presentó una muestra final elaborada junto a su docente. Por lo tanto, se pudo reflejar los trabajos desarrollados durante el cursado.

image

Escuela de Oficios en Godoy Cruz

La Escuela de Oficios realizó su ceremonia de cierre y entregó más de 260 certificados a estudiantes que completaron los talleres de:

Soldadura General Básica

AutoCAD para soldadura

Diseño de Indumentaria Nivel 3 y 4

Ofimática Nivel 1 y 2

PC Maker Nivel 1 y 2

Especialización en Lencería

También, egresaron estudiantes de dos propuestas recientes: el taller de “Calzado artesanal: pantuflas personalizadas” y el de “Costura general: Clínica de ropa”.

image

Oficios en Godoy Cruz que impulsan el crecimiento regional

La Escuela de Oficios sostiene una propuesta educativa orientada a la formación técnica y práctica. De manera tal que, fortalece destrezas aplicables al ámbito laboral, profesional y personal.

Asimismo, su misión se centra en contribuir al desarrollo económico y social del departamento. Esto, se puede lograr a través de la capacitación constante y la formación de profesionales comprometidos con su comunidad.

Es importante resaltar que, los cursos se desarrollaron en modalidad presencial durante dos y cuatro meses, con clases dos veces por semana. Como cierre, cada taller preparó una muestra anual, compartiendo con la comunidad los trabajos y aprendizajes logrados.

image

Compromiso con la formación y la empleabilidad

Estas instancias de certificación reflejan una política sostenida de impulso a la educación, la profesionalización y los oficios. Así, con propuestas que evolucionan año a año se acompaña las necesidades actuales de estudiantes, trabajadores y emprendedores.