Godoy Cruz potencia su Fiesta Provincial de la Cerveza con una fuerte estrategia de cuidado ambiental

En su segundo día, la Fiesta Provincial de la Cerveza Vol. 18 volvió a demostrar que es posible disfrutar de un gran evento sin descuidar el ambiente. E s que, Godoy Cruz lleva una década midiendo la huella de carbono del festival, una herramienta que permite conocer el impacto real de un encuentro masivo. Como así también, mejorar, año tras año, la planificación de acciones que reduzcan las emisiones.

El indicador contempla la generación de residuos, el consumo energético y la movilidad de asistentes, artistas, puestos gastronómicos y cerveceros . Con esta información, el Municipio avanza hacia un modelo de gestión cada vez más eficiente y sustentable.

La edición 2025 da un paso clave: la medición de la huella de carbono en tiempo real. En esta ocasión es realizada por la consultora Ecosigna junto a Zeroma, y apoyada por voluntarios ambientales. De tal modo que, este monitoreo permite obtener datos precisos mientras el evento sucede. Por lo que , facilita decisiones inmediatas y una mejor planificación para las próximas ediciones.

Además, se instaló un stand informativo donde se comparten programas municipales, consejos prácticos y experiencias interactivas. En simultáneo, las pantallas del predio difunden contenidos educativos bajo la consigna “¿Sabías que…?”, que invitan al público a adoptar hábitos responsables durante toda la noche.

Separación de basura: 20 islas para una Fiesta Provincial de la Cerveza más limpia

Es importante resaltar que, el predio cuenta con 20 islas de separación de residuos, divididas en secos y húmedos. Así, los mismos, están distribuidos estratégicamente para acompañar el flujo del público.

Cabe destacar que, la recolección está a cargo de una cooperativa de recuperadores urbanos. De manera tal que, refuerza la articulación público–privada y el trabajo inclusivo.

Para garantizar el funcionamiento del sistema, el operativo se organiza en dos grandes sectores:

Del mangrullo hacia el sur, trabaja un equipo de 15 personas.

Mientras que, del mangrullo hacia el norte, otro equipo de 15.

Por lo tanto, cada grupo atiende 10 islas, equipadas con carritos barrenderos de 240 litros. Entonces, la disposición final se realiza en dos plantas de transferencia ubicadas detrás del escenario: una por calle Armani y otra por Corredor del Oeste. Allí, los residuos húmedos se compactan y los secos se derivan a contenedores de 1100 litros para su recuperación.

A esto se suma la presencia de equipos móviles que recorren el predio con carritos barrenderos, bolsas y pinches. Así, se mantiene el espacio limpio durante toda la jornada.

image

Ecovasos, aceites recuperados y movilidad sostenible en Godoy Cruz

Paralelamente, la implementación de Ecovasos continúa siendo una de las iniciativas más efectivas para reducir los descartables de un solo uso. Es que, su uso masivo permite disminuir de manera significativa la cantidad de residuos generados durante el festival.

En tanto, los foodtrucks entregan sus aceites vegetales usados al personal de AMEGAM, garantizando su correcta recuperación. De esta manera, se evita que esos aceites contaminen el ambiente.

Por otro lado, se promueve una movilidad más sostenible mediante la difusión de los recorridos de transporte público. Así, se incentiva que más asistentes lleguen al predio sin necesidad de vehículos particulares.

image

Un despliegue logístico preparado para un evento responsable

El operativo de limpieza y gestión de residuos cuenta con maquinaria y equipamiento específico:

2 prensas

1 volcador y 1 futón

1 camioneta

30 contenedores de 1100 litros

52 carritos barrenderos

Esta infraestructura permite mantener el predio en condiciones óptimas, incluso en momentos de mayor concurrencia.

Godoy Cruz, un modelo de gestión sostenible para grandes eventos

Con acciones concretas, planificación y participación activa de distintos sectores, Godoy Cruz consolida su modelo de trabajo. Así, se posiciona la Fiesta Provincial de la Cerveza como un evento de referencia en materia ambiental.

En síntesis, la combinación de tecnología, educación, voluntariado, logística y articulación público–privada permite avanzar hacia un festival con una huella cada vez menor.

Finalmente, la celebración demuestra que cultura y sustentabilidad no sólo pueden convivir. También, potenciarse para construir un futuro más consciente.