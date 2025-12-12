Detenidos y policías lesionados durante una movilización en la Ciudad de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

De acuerdo al parte oficial, personal policial afectado al operativo informó que un grupo de personas intentó ocupar la totalidad de la calzada para marchar por calle Garibaldi y avanzó fuera del perímetro delimitado. Cuando la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) procedió a reubicarlos, "algunos manifestantes comenzaron a agredir al personal policial y a negarse a despejar la calzada".

Durante el forcejeo, un manifestante efectuó un puntazo a un efectivo de UCAR, resultando lesionados, indicaron desde el Ministerio. Infantería y UMAR se desplazaron en apoyo. El procedimiento arrojó daños a la UCAR, tanto a un biciclo como a un vehículo. La investigación quedó a cargo del ayudante fiscal Fernando Giunta.

Allí, se dio la aprehensión de 13 personas que fueron trasladadas a Estrada, en el Polo Judicial, y 7 efectivos resultaron lesionados, que fueron atentidos en la Clínica Francesa. Los detenidos, en tanto, fueron asistidos en el Hospital Carrillo. En todos los casos se diagnosticaron politraumatismos leves.

Detenidas en Godoy Cruz A su vez, en calles San Martín y Aconcagua, cuatro mujeres fueron aprehendidas por pintadas en la vía pública en Godoy Cruz, detectadas por el sistema de Video Vigilancia. El hecho ocurrió en el portón de un domicilio deshabitado, el cual presentaba grafitis y la frase “Defendé el Agua”. Ante la situación, se solicitaron directivas al Juzgado Contravencional a cargo de Cristian Blanco, quien dispuso que las mujeres quedaran aprehendidas por infracción al Art. 117 del Código Contravencional, labrándose las actuaciones correspondientes.