12 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Disturbios

Detenidos y policías lesionados durante una movilización en la Ciudad de Mendoza

El Ministerio de Seguridad informó que se registraron más de 10 aprehendidos y 7 efectivos lesionados durante una marcha en la Ciudad de Mendoza.

Detenidos y policías lesionados durante una movilización en la Ciudad de Mendoza.

Detenidos y policías lesionados durante una movilización en la Ciudad de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

El jueves pasado se registraron 17 aprehendidos y 7 policías lesionados durante una movilización convocada "en Defensa del Agua”, en la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz, informó el Ministerio de Seguridad.

De acuerdo al parte oficial, personal policial afectado al operativo informó que un grupo de personas intentó ocupar la totalidad de la calzada para marchar por calle Garibaldi y avanzó fuera del perímetro delimitado. Cuando la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) procedió a reubicarlos, "algunos manifestantes comenzaron a agredir al personal policial y a negarse a despejar la calzada".

Lee además
La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba
Detención

Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras
Su esposa dialogó con Sitio Andino y relató cuál es la situación actual del gendarme
Exigen respuestas

A un año de la detención de Nahuel Gallo, el caso sigue sin resolverse: qué dijo su esposa

Durante el forcejeo, un manifestante efectuó un puntazo a un efectivo de UCAR, resultando lesionados, indicaron desde el Ministerio. Infantería y UMAR se desplazaron en apoyo. El procedimiento arrojó daños a la UCAR, tanto a un biciclo como a un vehículo. La investigación quedó a cargo del ayudante fiscal Fernando Giunta.

Allí, se dio la aprehensión de 13 personas que fueron trasladadas a Estrada, en el Polo Judicial, y 7 efectivos resultaron lesionados, que fueron atentidos en la Clínica Francesa. Los detenidos, en tanto, fueron asistidos en el Hospital Carrillo. En todos los casos se diagnosticaron politraumatismos leves.

Detenidas en Godoy Cruz

A su vez, en calles San Martín y Aconcagua, cuatro mujeres fueron aprehendidas por pintadas en la vía pública en Godoy Cruz, detectadas por el sistema de Video Vigilancia. El hecho ocurrió en el portón de un domicilio deshabitado, el cual presentaba grafitis y la frase “Defendé el Agua”.

Ante la situación, se solicitaron directivas al Juzgado Contravencional a cargo de Cristian Blanco, quien dispuso que las mujeres quedaran aprehendidas por infracción al Art. 117 del Código Contravencional, labrándose las actuaciones correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Cayó el dueño de Ok Eventos en San Juan, acusado de presuntas estafas vinculadas a cenas de egresados

Robó sillas de una conocida heladería de Ciudad y terminó aprehendido en Plaza Independencia

Un hombre fue baleado en una riña en Guaymallén y permanece internado

San Rafael: denunció la desaparición de su vecino y lo hallaron muerto

Buscan intensamente a un joven mendocino desaparecido en Río Negro

Un niño de dos años fue atropellado tras una peligrosa maniobra en Lavalle y permanece internado

La Justicia anuló la acusación contra la madre de Micaela Reina y exigió más pruebas a 18 años del crimen

Video: manifestación en General Alvear por la libertad condicional al acusado de la muerte de Gonzalo Aset

LO QUE SE LEE AHORA
San Rafael: denunció la desaparición de su vecino y lo hallaron muerto
investigación

San Rafael: denunció la desaparición de su vecino y lo hallaron muerto

Las Más Leídas

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti video
Fuerte acusación

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia
Efemérides

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron el traslado urgente al hospital Notti
Las Violetas

Un niño de dos años fue atropellado tras una peligrosa maniobra en Lavalle y permanece internado

La historia y la ciencia abren un diálogo que muestra cómo la masturbación influye en la sexualidad
Tabués y verdades

Sexualidad, pareja y masturbación: entre la ansiedad, el placer y el mito

Te Puede Interesar

Fausto Morcos perdió la vida tras ser atropellado por una mujer que cruzó un semáforo en rojo.
desgarrador

El dolor puesto en palabras: la carta de la familia de Fausto Morcos leída ante la jueza

Por Cecilia Zabala
La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre
ECONOMÍA FAMILIAR

La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre

Por Soledad Maturano
El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar
¿Te lo vas a perder?

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar

Por Sitio Andino Turismo