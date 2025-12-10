Hospitalizaron a una motociclista tras un accidente vial con un auto en Godoy Cruz

Una motociclista resultó lesionada esta mañana tras sufrir un accidente vial en la intersección de Las Tipas y Gorriti, en Godoy Cruz. El siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Suran y una motocicleta Motomel S2.
Una motociclista resultó lesionada esta mañana tras sufrir un accidente vial en la intersección de Las Tipas y Gorriti, en Godoy Cruz. El siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Suran y una motocicleta Motomel S2.
El hecho se registró a las 07:55. Personal de la Delegación Vial Gran Mendoza fue alertado sobre el choque que dejó a una mujer lesionada. De acuerdo con la información policial, el automóvil VW circulaba por calle Gorriti en dirección de oeste a este, mientras que la motocicleta avanzaba por Las Tipas de norte a sur. En el cruce de ambas arterias se produjo el impacto.
La mujer identificada como E.B.C., quien manejaba la Motomel S2, fue asistida por personal del SEC, que la diagnosticó con politraumatismos por accidente vial. Debido a las lesiones, fue trasladada al Hospital Central para su atención médica.
En tanto, la conductora del Volkswagen Suran, identificada como D.A.C., resultó ilesa y arrojó 0,00 g/l en el dosaje de alcohol. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades viales para determinar la dinámica completa del siniestro.