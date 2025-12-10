Hospitalizaron a una motociclista tras un accidente vial con un auto en Godoy Cruz

Accidente vial en Godoy Cruz: la conductora del automóvil no presentaba alcohol en sangre.

Por Celeste Funes







Una motociclista resultó lesionada esta mañana tras sufrir un accidente vial en la intersección de Las Tipas y Gorriti, en Godoy Cruz. El siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Suran y una motocicleta Motomel S2.

Godoy Cruz: una motociclista sufrió politraumatismos tras chocar con un auto El hecho se registró a las 07:55. Personal de la Delegación Vial Gran Mendoza fue alertado sobre el choque que dejó a una mujer lesionada. De acuerdo con la información policial, el automóvil VW circulaba por calle Gorriti en dirección de oeste a este, mientras que la motocicleta avanzaba por Las Tipas de norte a sur. En el cruce de ambas arterias se produjo el impacto.

accidente vial en godoy cruz 2 El Volkswagen Surán después del accidente vial con una motocicleta. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza. La mujer identificada como E.B.C., quien manejaba la Motomel S2, fue asistida por personal del SEC, que la diagnosticó con politraumatismos por accidente vial. Debido a las lesiones, fue trasladada al Hospital Central para su atención médica.

En tanto, la conductora del Volkswagen Suran, identificada como D.A.C., resultó ilesa y arrojó 0,00 g/l en el dosaje de alcohol. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades viales para determinar la dinámica completa del siniestro.