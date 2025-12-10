Fiesta Provincial de la Cerveza: ¿Te quedó saldo en Pop Meals? Podés pedir el reintegro en pocos pasos

La Fiesta Provincial de la Cerveza incorporó este año Pop Meals , un sistema utilizado en eventos masivos de Argentina. Es importante destacar que el mismo facilitó la compra de productos y el consumo dentro del predio. Así, a través de esta herramienta, el público compró en el lugar o con anticipación, bebida y alimento.
Una experiencia más ágil para el público de la Fiesta Provincial de la Cerveza
A su vez,con la incorporación de Pop Meals, se redujeron las filas y mejoraron los tiempos de atención. De hecho, si al finalizar la Fiesta en Godoy Cruz quedó dinero sin utilizar, el reintegro podrá gestionarse desde el usuario de Pop Meals.