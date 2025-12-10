Fiesta Provincial de la Cerveza: ¿Te quedó saldo en Pop Meals? Podés pedir el reintegro en pocos pasos

Fiesta Provincial de la Cerveza devolución dinero.

Una experiencia más ágil para el público de la Fiesta Provincial de la Cerveza A su vez, con la incorporación de Pop Meals, se redujeron las filas y mejoraron los tiempos de atención. De hecho, si al finalizar la Fiesta en Godoy Cruz quedó dinero sin utilizar, el reintegro podrá gestionarse desde el usuario de Pop Meals.

Mientras que las personas que hayan comprado con QR en el lugar, deberán crearse un usuario e ingresar el número escrito en el código.

¿Cómo es el proceso de devolución? Ingresar a https://www.popmeals.net/eventos/fiestacervezagc/cashless

Utilizar el usuario y contraseña con el que se realizó la compra. En caso de que la recarga haya sido con QR en el predio, crear uno nuevo. Luego ingresar el número escrito en el código.

En la sección ayuda, clickear pedir devolución.

Agregar la información que sea necesaria. Fiesta Provincial de la Cerveza (devolución dinero Pop Meals) image