Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: resultados, cifras, medidas ambientales y lo que se viene

La 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza concluyó con un resultado contundente: excelente convocatoria, avances sostenibles y un aporte significativo al desarrollo económico, cultural y turístico de Godoy Cruz.
El intendente Diego Costarelli destacó el crecimiento del evento, que ya se proyecta como festival nacional y superó ampliamente las expectativas.
En este sentido, el intendente Diego Costarelli lo sintetizó al señalar que “esta edición fue un balance positivo y superador”. Además, destacó el trabajo coordinado que permitió consolidar al festival como uno de los más importantes de la Argentina.
Este año se cumplieron diez años de medición de Huella de Carbono, lo que permitió perfeccionar estrategias de mitigación y reafirmar a la Fiesta como un referente nacional en sostenibilidad.
Con más de 100.000 mil personas en tres días, se recolectaron 2.700 kg de residuos reciclables y 1.100 kg de no recuperables mediante las 20 islas de separación. Así, estas cifras continúan mostrando una tendencia decreciente en la generación de desechos.
De hecho, estas medidas permitieron “una disminución sustancial en la generación de residuos reciclables”. Por lo que, son el resultado de la prevención y de una gestión alineada con los principios de la economía circular.
El Intendente subrayó que la Fiesta ya es una fecha fija en el calendario de los grandes festivales argentinos y próximamente tendrá carácter nacional. Asimismo, destacó su importancia en la economía y el turismo local.
Por otra parte, Costarelli afirmó que en esta segunda edición en el Hipódromo alcanzó un éxito rotundo. Además, destacó que el aprendizaje obtenido en la edición 2024 fue clave para perfeccionar distintos aspectos de la organización. «La experiencia del año anterior permitió ajustar procedimientos, optimizar recursos y consolidar las prácticas que habían demostrado buenos resultados. Esto se reflejó en un funcionamiento más eficiente y una experiencia de calidad para el público”, subrayó.
A esto, el jefe comunal sumó un mensaje de unidad. “Agradezco a todo el público por su acompañamiento. La idea es seguir trabajando para que cada acción, como esta Fiesta, sea un reflejo de nuestra capacidad de crecimiento e innovación”.
La edición convocó a más de 100 mil asistentes sin novedades relevantes, según reportó el sistema de seguridad coordinado entre Municipio y Policía. Cabe destacar que, el operativo incluyó 16 cámaras con centro de monitoreo autónomo.
También, es importante resaltar que la acción central fue el testeo voluntario de alcohol. Es que, se realizaron 1.751 dosajes realizados en tres días, un promedio de 584 por jornada. Así, el objetivo fue promover el consumo responsable y la figura del conductor designado.
La Fiesta Provincial de la Cerveza, el festival más grande del oeste argentino, reafirmó su liderazgo desde un modelo que combina identidad cultural, producción local, gestión ambiental y organización profesional.
Con resultados positivos en todas las áreas, Godoy Cruz ya proyecta una nueva edición que continúe potenciando este camino de desarrollo e innovación.