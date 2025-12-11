11 de diciembre de 2025
Operativo ejemplar

Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: resultados, cifras, medidas ambientales y lo que se viene

El intendente Diego Costarelli destacó el crecimiento del evento, que ya se proyecta como festival nacional y superó ampliamente las expectativas.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz.

Fiesta Provincial de la Cerveza devolución dinero.
Atención público que asisitó al Festival en Godoy Cruz

Fiesta Provincial de la Cerveza: ¿Te quedó saldo en Pop Meals? Podés pedir el reintegro en pocos pasos
Éxito rotundo de la Fiesta Provincial de la Cerveza: superó los 100.000 espectadores.
Récord absoluto

Con más de 100.000 mil personas en tres días, se recolectaron 2.700 kg de residuos reciclables y 1.100 kg de no recuperables mediante las 20 islas de separación. Así, estas cifras continúan mostrando una tendencia decreciente en la generación de desechos.

image

Por lo tanto, se contó con acciones de sostenibilidad destacadas tales como:

  • Eliminación de vasos plásticos descartables y promoción de vasos retornables.
  • Envases reutilizables en los food trucks.
  • Reducción casi total del packaging primario y secundario.

De hecho, estas medidas permitieron “una disminución sustancial en la generación de residuos reciclables”. Por lo que, son el resultado de la prevención y de una gestión alineada con los principios de la economía circular.

image

Diego Costarelli: desarrollo, identidad y una visión que proyecta futuro

El Intendente subrayó que la Fiesta ya es una fecha fija en el calendario de los grandes festivales argentinos y próximamente tendrá carácter nacional. Asimismo, destacó su importancia en la economía y el turismo local.

Por otra parte, Costarelli afirmó que en esta segunda edición en el Hipódromo alcanzó un éxito rotundo. Además, destacó que el aprendizaje obtenido en la edición 2024 fue clave para perfeccionar distintos aspectos de la organización. «La experiencia del año anterior permitió ajustar procedimientos, optimizar recursos y consolidar las prácticas que habían demostrado buenos resultados. Esto se reflejó en un funcionamiento más eficiente y una experiencia de calidad para el público”, subrayó.

A esto, el jefe comunal sumó un mensaje de unidad. “Agradezco a todo el público por su acompañamiento. La idea es seguir trabajando para que cada acción, como esta Fiesta, sea un reflejo de nuestra capacidad de crecimiento e innovación”.

image

Un operativo de seguridad y educación vial sin precedentes

La edición convocó a más de 100 mil asistentes sin novedades relevantes, según reportó el sistema de seguridad coordinado entre Municipio y Policía. Cabe destacar que, el operativo incluyó 16 cámaras con centro de monitoreo autónomo.

También, es importante resaltar que la acción central fue el testeo voluntario de alcohol. Es que, se realizaron 1.751 dosajes realizados en tres días, un promedio de 584 por jornada. Así, el objetivo fue promover el consumo responsable y la figura del conductor designado.

image

Volumen 18: una edición que consolida liderazgo y rumbo

La Fiesta Provincial de la Cerveza, el festival más grande del oeste argentino, reafirmó su liderazgo desde un modelo que combina identidad cultural, producción local, gestión ambiental y organización profesional.

Con resultados positivos en todas las áreas, Godoy Cruz ya proyecta una nueva edición que continúe potenciando este camino de desarrollo e innovación.

image
