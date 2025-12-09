Fiesta Provincial de la Cerveza: la magia del rock se adueñó del Hipódromo de Mendoza.

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 volvió a demostrar su poder de convocatoria este lunes, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la provincia de Mendoza . Con la asistencia de más de 35.000 personas, la segunda jornada fue un despliegue de rock , identidad mendocina y momentos memorables.

La actividad comenzó temprano, con el ingreso masivo del público y las presentaciones de las bandas locales seleccionadas mediante el concurso Marciano Cantero, quienes reafirmaron la vitalidad del talento emergente en la provincia.

La velada estelar se inauguró con Juan Germán "Piti" Fernández . El ex Las Pastillas del Abuelo ofreció una propuesta musical íntima y diversa, que navegó entre el rock, el country, el candombe y el jazz. Ante un público encendido, Piti recorrió éxitos como Esperándome, Flores blancas y Hurto de baúl, preparando el escenario para el rock más enérgico.

Posteriormente, fue el turno de La Franela , que desplegó su fusión de rock, pop, reggae y ska. La banda logró una conexión inmediata con la audiencia, generando un coro masivo que acompañó temas icónicos como La muchacha y Fue tan bueno. Un emotivo guiño de la noche fue la participación de Alejandro Martínez, hijo de Ciro, quien sorprendió al público tocando la melódica en el escenario.

El reencuentro más esperado: Ciro y Piti

El punto cúlmine de la noche se alcanzó con la conjunción de dos leyendas del rock nacional. Piti Fernández regresó al escenario para sumarse a Ciro Martínez, concretando el reencuentro que los fanáticos esperaban desde hace años. Juntos, interpretaron el clásico de Los Piojos, "Pacífico", desatando la euforia generalizada en el Hipódromo y coronando un "sueño colectivo" de los seguidores de ambas figuras.

Ciro y Los Persas: un cierre épico

El cierre magistral estuvo a cargo de Ciro y Los Persas. La banda ofreció un show sólido y emotivo, repasando los clásicos de su trayectoria, incluyendo Astros, Antes y Después y Me gusta.

La comunión con el público fue inquebrantable, especialmente cuando Ciro descendió del escenario durante Mírenla, siendo ovacionado por miles de asistentes. A pesar de anunciar varios "falsos cierres", el público no permitió que la noche concluyera, lo que obligó al artista a regresar. Tras jugar con la audiencia, el show terminó formalmente con El Farolito y, como gesto final que quedará en la memoria, Ciro cerró la jornada interpretando el Himno Nacional con su armónica.

La segunda jornada de la Fiesta de la Cerveza 2025 ratificó el crecimiento del festival, siendo un punto de encuentro que unió generaciones a través de la música y la celebración de la cultura.

Fiesta Provincial de la Cerveza: cierre a puro cuarteto

Este martes, se realizará la tercera y última jornada de la Fiesta Provincial de le Cerveza. El encuentro contará con la participación de LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis.