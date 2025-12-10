Éxito rotundo de la Fiesta Provincial de la Cerveza: superó los 100.000 espectadores.

La edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza concluyó con un éxito rotundo, consolidándose como uno de los eventos culturales más convocantes del país. El festival superó la barrera de los 100.000 asistentes a lo largo de sus tres jornadas, con una tercera y última noche que tuvo al cuarteto y la cumbia como protagonistas y congregó a más de 35.000 espectadores.

Música, fervor popular y una energía colectiva vibrante marcaron el cierre de una edición que, según los organizadores, quedará grabada como una de las más multitudinarias e inolvidables.

La clausura del festival estuvo a cargo de dos de las bandas más populares de la música nacional: Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos (LBC) y Damas Gratis .

Fiesta Provincial de la Cerveza: se realizó la tercera jornada con la presencia de más de 35 mil espectadores.

La noche comenzó con el ritmo contagioso del cuarteto de Córdoba. Eugenia Quevedo y LBC , quienes llegaban con la reciente distinción de haber sido declarados Patrimonio Cultural de Córdoba, iniciaron su show con una dedicatoria que encendió a la multitud. "Porque soy tu fan, Mendoza de mi vida", expresó la vocalista, desatando una ovación.

El espectáculo, que incluía temas como "Obsesión" y "Perdonarte para qué", tuvo un momento singular: a la cuarta canción, la lluvia comenzó a caer sobre el predio. Lejos de dispersarse, el público transformó el clima en un elemento más de la fiesta, con muchos asistentes levantando las manos y celebrando lo que denominaron "una bendición del cielo", manteniendo la intensidad del baile ininterrumpido. La presentación se complementó con la aparición de robots luminosos que interactuaron con la gente y el escenario, aportando un toque futurista.

euge quevedo 2025 Eugenia Quevedo y LBC la rompieron en la Fiesta Provincial de la Cerveza.

El arrollador show de Damas Gratis

La euforia alcanzó su punto máximo con la llegada de Damas Gratis. Liderada por Pablo Lescano, la banda de cumbia villera hizo un recorrido por sus clásicos más coreados: "No te creas tan importante", "Costumbres", "Laura" y "Perrito malvado", entre otros.

Lescano mantuvo un constante ida y vuelta con el público, arengando a gritos de “ATR toda la noche” y “Las manitos arriba, Mendoza”. Uno de los puntos más emotivos fue la interpretación de "Me vas a extrañar", coreada por miles de voces.

damasgratiscreveza Pablo Lescano, ovacionado en el cierre de la Fiesta Provincial de la Cerveza.

A pesar de que el show parecía finalizar, el público pedía incesantemente "una más". Lescano, visiblemente emocionado, recordó su vínculo con Mendoza desde 1996 y ofreció un homenaje a su historia musical con una reversión de "Yo tomo cerveza", de su época en Amar Azul.

El cierre fue a puro pogo con "El mono relojero" y el clásico cántico futbolístico "El que no salta es un inglés", terminando la noche con un agradecimiento y un "Chau Mendoza, qué lindo volverte a ver".

Con un total que superó las 100.000 personas en las tres jornadas, la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 reafirmó su poder de convocatoria, despidiéndose con un estallido colectivo de baile y celebración que quedará en la memoria de la provincia.