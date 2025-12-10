10 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Ex Bodega Campana

Godoy Cruz recupera un predio histórico y proyecta un nuevo polo urbano

El plan en Godoy Cruz incluye viviendas, comercios, servicios y espacios recreativos para revitalizar un sector que estuvo abandonado durante décadas.

Diego Costarelli intendente de Godoy Cruz recorrió la ex Bodega.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz trabaja en la recuperación del predio de la ex Bodega Campana, que permaneció abandonado durante más de 60 años. De esta forma, el espacio se convertirá en una zona activa, segura y planificada para la comunidad.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, sostuvo al visitar la zona junto al gobernador Alfredo Cornejo que "es un acuerdo muy importante que hemos logrado aquí, en la Bodega Campana. Es que este sector, la parte este del Departamento, se está desarrollando con importantes emprendimientos comerciales".

Con el fin de apoyar este avance, Godoy Cruz tiene planificado hacer un emprendimiento habitacional. "Gracias a un convenio que hicimos con el dueño del lugar, hemos logrado el acuerdo con este privado que donó más de 10.000 metros cuadrados" indicó Costarelli.

"Estamos proyectando un complejo habitacional que es el Constituyente 3, además de la apertura de calles", destacó en el lugar. Estas dos vinculaciones, que serán, por un lado, Matheu y por el otro Azul, tienen una importante proyección.

"La calle Azul viene desde el barrio Covimet y va a unir todo el este y el oeste del departamento" subrayó el Intendente. "Es decir, es una política de seguridad que venimos aplicando, lo vamos a hacer en Filipini y también, lo estamos concretando aquí en Campana" expresó.

Resaltó además que "es una política que contribuye a la seguridad, ya que los espacios, mientras más abiertos sean, más seguros son".

Infraestructura que conecta y mejora la movilidad en Godoy Cruz

Las obras municipales ya ejecutadas y en proceso incluyen:

  • Apertura de las calles Azul (norte-sur) y Matheu (este-oeste).
  • Nueva iluminación LED y red eléctrica.
  • Acequias, banquinas, veredas y señalización.
  • Cloacas y carpeta asfáltica.

Estas mejoras posibilitarán una mayor vinculación entre Plan Agua y Energía IV, Corredor Urbano I, Soeva Maipú, La Perla y Covimet I, II y III. Además, se descomprimirá el tránsito del carril Sarmiento gracias a un acceso alternativo hacia Valle Grande.

image

Conexiones de agua y cloacas en Godoy Cruz

  • Red de agua: caño de 160 milímetros en una longitud de 450 metros. Se alimenta de calle Sarmiento de un caño de 309 milímetros.
  • Red de cloacas: caño de 160 milímetros en una longitud de 750 metros. Se conecta a cañería de 500 en calle 9 de Julio.

Es importante destacar que gracias a esta obra los vecinos que ya viven en la zona no verán disminuida la calidad del ingreso de agua a sus viviendas.

Desarrollo urbano integral en Godoy Cruz

La intervención contempla la construcción de áreas comerciales y de servicios. También, contará con espacios verdes y recreativos y nueva urbanización con equipamiento comunitario.

“Este tipo de iniciativas muestra los beneficios de trabajar juntos: el Estado garantizando el ordenamiento y los servicios, y el sector privado generando desarrollo y empleo”, remarcó el jefe comunal.

Un nuevo impulso para los barrios de Godoy Cruz

A su vez, la transformación del predio de la ex Bodega Campana traerá beneficios directos para la comunidad. Por lo que habrá más viviendas para familias del departamento y mayor seguridad y planificación urbana.

En ese sentido, contribuirá al crecimiento económico y nuevas oportunidades y a una real integración entre barrios. Así, Godoy Cruz continúa creciendo con obras que mejoran la vida cotidiana y proyectan futuro para toda la comunidad.

