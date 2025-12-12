El calvario de mendocinos asaltados en Chile: "Nos arruinaron el viaje".

Son miles los mendocinos que cruzan la frontera, ya sea para realizar compras o para disfrutar unos días de relax en el Pacífico. Sin embargo, en los últimos meses, ese viaje de placer a Chile se ha transformado para varias familias en una pesadilla de inseguridad y violencia en rutas y accesos, afectando directamente a turistas argentinos.

Frente a esta escalada delictiva, las autoridades chilenas, especialmente en las zonas de veraneo más concurridas como La Serena o Reñaca, han intentado llevar calma anunciando un Plan de Seguridad que comenzará el 30 de diciembre y se extenderá hasta febrero.

Sin embargo, los dramáticos testimonios de las víctimas de la provincia de Mendoza reflejan que el foco de la delincuencia se encuentra en las rutas, lejos del alcance inmediato de los planes costeros.

En las últimas horas, dos ciudadanos mendocinos compartieron con Sitio Andino sus impactantes experiencias, poniendo énfasis en la brutalidad de los atacantes y la percibida inacción de los Carabineros y el Consulado argentino.

Chile, inseguro: el foco de la delincuencia en el vecino país está en las rutas y autopistas.

Uno de los testimonios fue el de Laura quien protagonizó un fuerte asalto junto a su esposo e hijas, durante el último fin de semana largo.

De acuerdo con su testimonio, el hecho ocurrió el pasado 8 de diciembre, alrededor de las 10.30, en la salida de la autopista hacia Vespucio y 5 Norte, en Santiago de Chile. Tras un desvío de ruta obligado por una procesión religiosa (por el Día de la Inmaculada Concepción) el vehículo en el que se trasladaba Laura y su familia fue interceptado por una camioneta negra sin patente.

“Se bajaron cuatro tipos encapuchados con armas y empezaron a golpear con la culata los vidrios del vehículo. A mi marido lo bajaron con un arma en la cabeza y lo golpearon”, detalló la mujer.

Tras el violento accionar, los delincuentes robaron el vehículo familiar, una camioneta Ford Territory modelo 2024, además de todos sus objetos de valor: teléfonos, iPads, carteras, y joyas.

Según el testimonio de Laura, la situación fue particularmente traumática para sus dos hijas, que quedaron descalzas en medio de la ruta y pasaron el día así, peregrinando por la comisaría y el consulado.

De acuerdo con lo referido por las víctimas, los agresores no parecían ser de nacionalidad chilena, sino miembros de bandas delictivas de origen extranjero (señalando a colombianos o venezolanos), un fenómeno que, según la gente local, ha degradado la seguridad en la zona.

"La gente que paró a asistirnos nos decía que todos los días en ese mismo lugar pasa lo mismo", lamentó.

avenida vespucio chile Laura y su familia fueron asaltados en avenida Vespucio y 5 Norte, en Santiago de Chile.

Inacción y desamparo: la crítica al Consulado

Tras el shock, la familia de Laura acudió al Consulado Argentino en Chile, donde la asistencia fue severamente criticada: "Cero empatía, la verdad, cero empatía... Su misión era hacernos los documentos (provisorios) y que nos fuéramos," expresó Laura, señalando que ni siquiera les ofrecieron un vaso de agua o ayuda con la comunicación para contactar a sus familiares, lo que finalmente lograron a través de una conocida en Mendoza.

Tras el cometido, la familia pudo regresar en micro hacia Mendoza, cerca de las 21.30. En medio de toda la mala experiencia, Laura aprovechó para agradecer la solidaridad de los chilenos y de los mendocinos que hicieron posible su regreso. "Gracias a la generosidad de muchos desconocidos, familiares y amigos, pudimos regresar a Mendoza", expresó.

Sobre la posibilidad de retornar al vecino país, Laura comentó que "lo hacíamos entre tres y cuatro veces al año, nos gustaba mucho, pero ahora no creo que sea posible volver. Nos quedó una sensación muy fea".

Sergio, otra víctima de inseguridad

Sergio, otra víctima, compartió un incidente similar ocurrido en febrero pasado al regresar a Mendoza. Su vehículo fue interceptado violentamente en una salida de la Ruta 5 en dirección a Curicó.

"Nos interceptaron, se nos cruzó el vehículo... se bajaron dos personas armadas muy violentos. A mi mujer, la bajaron y le pegaron un culatazo con el arma en la cabeza. Eso fue bastante grave porque le abrieron la cabeza," relató Sergio.

Frente a esta situación, el mendocino lamentó la inoperancia de las fuerzas de seguridad: "Los Carabineros se demoraron muchísimo en llegar, más de media hora". Su pareja tuvo que ser hospitalizada a su regreso a Mendoza para atender la herida.

Sergio concluyó con una amarga reflexión: "Si me preguntás si volvería a Chile, la verdad que en estas condiciones no me interesa... Es una lástima porque es un país lindo para visitar."

Paso a Chile colas de autos 24-11-25 Son miles los mendocinos que viajan al vecino país para descansar y realizar compras. Foto: Gentileza

El plan de seguridad que no cubre las rutas

Las autoridades chilenas han anunciado la activación de un plan de seguridad para la temporada estival en los principales destinos de playa. No obstante, los mendocinos están siendo asaltados en las rutas y los accesos a las ciudades, áreas donde la presencia policial parece ser nula.

Sitio Andino intentó establecer contacto con funcionarios trasandinos de Seguridad para obtener detalles sobre el despliegue de Carabineros y medidas específicas en las rutas de alta afluencia de turistas, camiones y colectivos (que también han sido blanco de la delincuencia), pero no hubo respuesta.

Paso a Chile - 277563 Los mendocinos están siendo asaltados en las rutas y los accesos a las ciudades, no en las zonas costeras.

"Lamentablemente, el Gobierno chileno no actúa y las zonas de asalto son percibidas como tierra liberada", refirieron.

Ante esta realidad, el llamado a los mendocinos que planean cruzar la cordillera es a extremar las precauciones y a las autoridades locales a gestionar un mecanismo de seguridad binacional que garantice la protección de los viajeros.