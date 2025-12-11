Trasladan a la provincia a la otra niña sobreviviente del choque en Chile donde murieron dos mendocinos

El traslado: la niña saldrá del hospital chileno en una ambulancia con un médico de acompañamiento. En el complejo aduanero Los Libertadores, será recibida por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) de Mendoza, con una enfermera y otro médico a bordo.

Destino y reencuentro: su destino final es el Hospital Notti, donde permanecerá internada. Allí, Isabella podrá reencontrarse con el resto de su familia.

Apoyo familiar: según advirtieorn familiares, los padres de Isabella viajarán en un vehículo detrás de la ambulancia para estar cerca en todo momento.