Trasladan a la provincia a la otra niña sobreviviente del choque en Chile donde murieron dos mendocinos

Tal como ocurrió con su prima, Isabella es trasladada desde Chile en ambulancia. Quedará internada en el hospital Humberto Notti.

Isabella, la nenaa sobreviviente del accidente en Chile, llega al Hospital Notti.

Por Sitio Andino Sociedad

Después de más de tres semanas internada en el Hospital San Camilo de San Felipe, Chile, la nena mendocina Isabella (11), sobreviviente del trágico accidente en el que fallecieron su abuela y la pareja de esta, regresa a la provincia de Mendoza para continuar su recuperación.

De Chile a Mendoza: la última sobreviviente del accidente en el vecino país regresa a la provincia.

De Chile a Mendoza: llega la otra sobreviviente

De acuerdo con las fuentes oficiales, Isabella será trasladada en un operativo similar al de su prima Amparo (10), quien ya se encuentra en la provincia con una evolución muy favorable. La menor permanecerá internada en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti.

  • El traslado: la niña saldrá del hospital chileno en una ambulancia con un médico de acompañamiento. En el complejo aduanero Los Libertadores, será recibida por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) de Mendoza, con una enfermera y otro médico a bordo.

  • Destino y reencuentro: su destino final es el Hospital Notti, donde permanecerá internada. Allí, Isabella podrá reencontrarse con el resto de su familia.

  • Apoyo familiar: según advirtieorn familiares, los padres de Isabella viajarán en un vehículo detrás de la ambulancia para estar cerca en todo momento.

  • Agilización de trámites: se coordinó con las autoridades del Paso Cristo Redentor para que los trámites aduaneros y migratorios se realicen con la mayor rapidez posible, facilitando así el viaje de la menor.

