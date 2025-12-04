Una de las nenas sobrevivientes del accidente en Chile llega a Mendoza para ser hospitalizada en el Notti

La nena sobreviviente del accidente en Chile llega a Mendoza para ser hospitalizada en el Notti.

Las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza pusieron en marcha un operativo sanitario especial para concretar el traslado, vía terrestre, de una de las niñas que sobrevivió al trágico accidente vial ocurrido hace unas semanas en Chile , donde lamentablemente fallecieron sus abuelos.

La menor, cuyos abuelos, Víctor Venturín y su esposa, perdieron la vida en el acto , será derivada en una ambulancia hasta el comlejo fronterizo Los Libertadores y de allí otro vehículo sanitario de alta complejidad la trasladará hacie el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti , centro de referencia en la región.

El traslado sanitario exige una coordinación binacional y una estricta logística sanitaria. De acuerdo con la información a la que accedió Sitio Andino, el procedimiento será del siguiente modo:

De Chile a Mendoza, vía terrestre: la menor será trasladada en una ambulancia de alta complejidad hacia el Notti.

Las autoridades han dispuesto este amplio operativo para asegurar que todo el proceso se desarrolle con la mayor celeridad y seguridad. Se estima que a las 10.30 estará arribando a la provincia y previo a su ingreso al Notti, tendrá un control en el Hospital de Uspallata.

Una vez en el lado argentino, la menor será recibida por una ambulancia de alta complejidad provista por el Sistema de Emergencias de la provincia, que la trasladará directamente al Hospital Notti.

Una ambulancia chilena se encargará de llevar a la niña desde el centro asistencial donde se encontraba internada en Chile, San Juan de Dios (Los Andes), hasta el complejo fronterizo Horcones .

Las Cuevas, Paso Internacional Los Libertadores, Paso a Chile, complejo techado vacío.jpeg La menor será trasladada hasta Los Libertadores en ambulancia y de allí derivada al Notti. Foto: Gentileza Vialidad Nacional

Evolución favorable y la condición de la otra menor

Aunque se mantiene el hermetismo sobre el parte médico oficial, fuentes sanitarias indicaron que la decisión de autorizar el traslado obedece a una evolución favorable de la paciente, lo que permitió su alta en el vecino país.

"Por el momento no hay información detallada sobre su estado actual de salud, pero se presume que su evolución ha sido favorable por eso se le ha dado el alta para el traslado", indicaron voceros cercanos al operativo.

La menor viajará acompañada por familiares directos que se encontraban junto a ella en el vecino país.

En contraste, la otra niña que también resultó herida en el siniestro, y que según reportes es prima de la trasladada, permanecerá internada en Chile debido a su condición de salud, que requiere monitoreo constante en ese país.