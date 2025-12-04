Llaman a licitación para una obra estratégica en el Acceso Este: 30 meses para transformar 30 km

El Gobierno de Mendoza lanzó el llamado a licitación para la refuncionalización integral del Acceso Este , una obra que forma parte del acuerdo con Vialidad Nacional para que la Provincia se haga cargo de la reparación y el mantenimiento de rutas nacionales. Los trabajos serán financiados con los recursos del Fideicomiso de Resarcimiento por la Promoción Industrial .

La intervención comprende 30,4 kilómetros de la Ruta Nacional 7 , desde el ingreso a la Variante Palmira –en calle Lamadrid, distrito San Roque de Maipú– hasta el Nudo Vial de Acceso Este y Costanera, en Guaymallén. En total, se prevé una inversión superior a los $128 mil millones .

Se trata de una obra clave para el principal corredor de ingreso y salida del Gran Mendoza , originalmente a cargo de la Nación pero que finalmente ejecutará la Provincia tras el acuerdo alcanzado con Vialidad Nacional.

Este jueves se oficializó el llamado a licitación para dos segmentos:

“Arturo González – Lamadrid (Variante Palmira), Maipú” Presupuesto oficial: $57.857.662.026,74 Plazo de ejecución: 365 días corridos Apertura de sobres: 22 de diciembre

“Tramo Nudo Vial – Arturo González, Guaymallén” Presupuesto oficial: $70.510.746.262 Plazo de ejecución: 910 días corridos Apertura de sobres: 23 de diciembre



Las aperturas se realizarán en Casa de Gobierno. Las propuestas podrán entregarse de 8 a 10 en la oficina de Licitaciones (8º piso).

Las obras contemplan repavimentación, ampliación, tercera trocha, cruces elevados, ensanche de puentes, mejoras pluviales y nueva infraestructura urbana.

Una obra nacional que termina ejecutando la Provincia

La intervención en el Acceso Este integra el conjunto de obras que debía realizar el Gobierno nacional. Sin embargo, ante los retrasos y la necesidad de atender un corredor saturado por el tránsito pesado, la Provincia acordó con Vialidad Nacional asumir la ejecución bajo financiamiento del fideicomiso provincial.

El objetivo es mejorar la seguridad vial, ordenar accesos y optimizar la circulación en un punto neurálgico para el transporte y la logística.

Cómo será la obra: tramo por tramo

Guaymallén

En Guaymallén, los trabajos abarcarán más de 11,5 kilómetros entre el Nudo Vial (Av. Gobernador Videla) y Arturo González, uno de los sectores más complejos:

Tres etapas

Etapa 1: Arturo González – La Purísima Construcción de una tercera trocha por sentido . Ampliación de puentes sobre canal Pescara y carril Ponce.

Etapa 2: La Purísima – Sarmiento/Estrada Ejecución de tres nuevos pasos urbanos para unir el norte y sur del departamento: Rosario – Houssay Avellaneda – Azcuénaga Urquiza norte – Urquiza sur Para permitir estos cruces, el Acceso Este se elevará cinco metros en ese tramo. Ampliación del puente Arenales-Rondeau, con una trocha adicional por mano. Rediseño del sistema pluvial entre La Purísima y Tirasso.

Etapa 3: Sarmiento/Estrada – Nudo Vial En este segmento ya existen tres trochas: se realizará repavimentación, bacheo y sellado de fisuras.



El plazo estimado para este tramo es de 30 meses.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, pidió “paciencia a los conductores de los 120.000 vehículos que cada día transitan por el Acceso Este en el departamento, por las demoras que se van a generar en el tránsito, y también a los vecinos porque ese volumen vehicular se va a derivar a calles internas que ya están muy cargadas”.

El tramo de Maipú

En Maipú, la intervención abarcará 18,8 kilómetros entre Lamadrid y Arturo González, con un tránsito diario medio anual de 35.000 vehículos.

La subsecretaria MaritéBadui precisó que el tramo se dividirá en dos contratos independientes, con calle Cervantes como punto divisor, lo que permitirá acelerar los tiempos de ejecución y asegurar mayor participación de empresas. Además, se intervendrán diez intersecciones principales —entre ellas, los cruces con Ruta Provincial 50, Nicolás Serpa, Don Bosco, Maza y San Pedro— que representan alrededor del treinta por ciento del presupuesto total.

Lamadrid – Cervantes (10,4 km)

Cervantes – Arturo González (8,76 km)

Ambas incluirán:

Reencarpetado con reconstrucción de base

Pavimentación de banquinas

Renovación de sistemas de contención

Nueva señalización horizontal y vertical

Reconstrucción de 10 intersecciones principales, que implican 17 rotondas y ordenadores viales

Las colectoras, en tanto, serán mejoradas por la Municipalidad de Maipú.