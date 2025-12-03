3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Modificaciones

Fuerzas Armadas Argentinas: Javier Milei implementa cambios en la cúpula, tras la salida de Luis Petri

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio a conocer los cambios en su cuenta de X. Quiénes son las nuevas autoridades.

Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas

Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei dispuso cambios en gran parte de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, entre los cuales incluyó al reemplazante de Carlos Presti como jefe del Ejército Argentino, tras ser designado Ministro de Defensa.

Lee además
Los nuevos vehículos para modernizar el Ejército fueron presentados oficialmente.
Armamento militar

Videos: Petri presentó los blindados Stryker y reveló sus últimos actos como ministro
Javier Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Mauricio Macri video
En La Rural

Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Macri
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1996367766148780045&partner=&hide_thread=false

Nuevas autoridades en las Fuerzas Armadas

“El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente”, señaló Adorni en su comunicado, donde también concluyó con la expresión: “Dios bendiga a la República Argentina”.

El general de División Oscar Zarich será el sustituto de Presti, mientras que el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare será el jefe del Estado Mayor Conjunto, en lugar del brigadier General Xavier Julián Isaac.

Además, el vicealmirante Juan Carlos Romay fue nombrado como nuevo jefe de la Armada Argentina, en reemplazo del almirante Carlos María Allievi. En tanto, Milei ratificó al brigadier Mayor Gustavo Valverde como jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

Todos los jefes salientes, además de Valverde, habían asumido sus respectivos cargos el 10 de enero de 2024, aunque el mandatario nacional los había nombrado el 29 de diciembre de 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TGCarlosPresti/status/1996364953238876586&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Ulpiano Suarez: "Necesitamos un diálogo libre de ideologías y sostenido en la ciencia"

El fuerte discurso de Luis Petri contra el kirchnerismo en su debut como vicepresidente de Diputados

Emir Félix, tras jurar como diputado: "Tengo el enorme desafío de trabajar por y para el desarrollo de Mendoza"

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Alfredo Cornejo destacó el rol del turismo para el crecimiento económico de Mendoza

Martín Menem seguirá al frente de la Cámara de Diputados

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Alejandro Molero respaldó el proceso legislativo por la DIA de Cobre Mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
Así juraron los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, entre ellos, los cinco mendocinos.
Congreso

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Las Más Leídas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Cacho Garay enfrenta un complicado cuadro de salud.
Cuadro delicado

Grave deterioro en la salud de Cacho Garay: sufrió la amputación total de los dedos de un pie

Te Puede Interesar

Los nuevos vehículos para modernizar el Ejército fueron presentados oficialmente.
Armamento militar

Videos: Petri presentó los blindados Stryker y reveló sus últimos actos como ministro

Por Sitio Andino Política
Javier Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Mauricio Macri video
En La Rural

Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Macri

Por Sitio Andino Política
Tres mendocinos con nuevos roles en la conformación que debutará en diciembre. video
Congreso nacional

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Por Facundo La Rosa