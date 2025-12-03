El fuerte discurso de Luis Petri contra el kirchnerismo en su debut como vicepresidente de Diputados

El mendocino juró como diputado de la Nación y fue designado en un rol relevante.

Este miércoles se llevó a cabo la jura de los 127 nuevos diputados que asumirán sus bancas en la Cámara de Diputados el próximo 10 de diciembre. En una sesión legislativa marcada por fuertes cruces y la presencia de Javier Milei , el diputado mendocino Luis Petri ofreció un discurso cargado de definiciones políticas y críticas hacia la oposición.

Tras ser elegido como vicepresidente segundo de la Cámara , Petri destacó la importancia de la jornada y apuntó contra lo que consideró "maniobras" para obstruir el avance del programa del Gobierno.

Durante su intervención, abrió con un reconocimiento a las autoridades presentes: " Gracias, señor presidente . En primer lugar, felicitarlo… y agradecerle al presidente de la Nación, a Javier Milei , por estar aquí presente en esta sesión que su presencia la enaltece, como la de su gabinete ".

En esa línea, mencionó también al jefe de Gabinete Manuel Adorni , al ministro del Interior Diego Santilli , y a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei , subrayando que su presencia "da cuenta de la trascendencia que tiene este Congreso para el Gobierno".

El diputado recordó el clima legislativo posterior al 10 de diciembre de 2023, cuando asumieron nuevos representantes y comenzó el tratamiento de la Ley Bases, un paquete clave para el oficialismo. Petri destacó "el diálogo genuino" que, según afirmó, permitió su aprobación.

Sin embargo, denunció que posteriormente primaron "mezquindades electorales" por parte de sectores opositores. Según afirmó, "este Congreso, en lugar de apoyar la gestión del Gobierno, en lugar de apostar al diálogo, trató de sabotear sesión tras sesión el programa económico del presidente Javier Milei".

Petri aseguró que su espacio continúa respondiendo al "mandato popular", apostando a una agenda de futuro y diferenciándose del kirchnerismo: "No a la agenda del pasado que propone el kirchnerismo, no a la agenda del piquete, no a la agenda de la extorsión. Venimos a apostar a una agenda de futuro… que propone, entre otras cosas, la modernización laboral y terminar de derrotar a la pobreza en la República Argentina".

El discurso subió de tono cuando el diputado lanzó críticas directas al peronismo: "Vergüenza les tiene que dar… Al peronismo le recomiendo que vaya al psicólogo porque el fundador del movimiento (por Juan Domingo Perón) era un militar y fue ministro de Guerra. Y se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros".

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas dentro del recinto, profundizando la tensión en una sesión ya marcada por la disputa entre oficialismo y oposición.