Así quedará la nueva Cámara de Diputados: los que siguen, los que vuelven y las nuevas caras

Este miércoles juran los diputados nacionales electos, que marcarán un nuevo mapa de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. El rol de los mendocinos.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación
Por Sitio Andino Política

Este miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo la ceremonia de jura de los nuevos diputados nacionales, de cara a la asunción del 10 de diciembre. Jurarán los cinco electos por la provincia de Mendoza. La nueva composición de la Cámara de Diputados de la Nación maracará una reconfiguración de fuerzas en el tablero legislativo, con un poco más de aire para el oficialismo nacional.

El nuevo Congreso estará compuesto por diputados que renovaron sus bancas, otros que retornan después de un tiempo y otro grupo importante de legisladores que harán su debut en la Cámara baja.

También hay una lista de diputados que presentaron su renuncia anticipada, y que serán reemplazados por candidatos suplentes que compitieron en 2023.

Entre ellos se encuentran la macrista Silvia Lospennato, que asumirá la banca que ganó en mayo pasado para la Legislatura porteña; Diego Santilli (flamante ministro de Interior) y la libertaria rionegrina Lorena Villaverde (electa por el Senado y con su futuro en un limbo).

También están aquellos como Nadia Márquez y María Emilia Orozco que tenían mandato en Diputados hasta 2025 pero que ganaron bancas para el Senado y ya juraron el viernes pasado.

En la misma situación se encuentra el rionegrino peronista Martín Soria, mientras que Itai Hagman presentó su renuncia pero para comenzar un nuevo ciclo de cuatro años en la misma Cámara baja.

El trostskista Christian Castillo, por su parte, renunció como producto de la tradición histórica de rotación de bancas de la izquierda, y le cederá su lugar a Néstor Pitrola.

Los que repiten

La Libertad Avanza: Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Javier Sanchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello

Unión por la Patria: Itai Hagman, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Agustina Propato.

Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota.

En el caso de Mendoza, renuevan Pamela Verasay y Álvaro Martínez, por el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Los que vuelven

Por la provincia de Mendoza, el actual ministro de Defensa, Luis Petri, volverá a asumir una banca como legislador nacional.

LUIS PETRI.jpeg
Luis Petri vuelve al Congreso.

Luis Petri vuelve al Congreso.

Unión por la Patria: Agustín Rossi, Teresa García, Horacio Pietragalla

Provincias Unidas: Juan Schiaretti, Gisela Scaglia, Martín Lousteau

Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Néstor Pitrola

Caras nuevas:

Por Mendoza, asumirán bancas el ex intendente sanrafaelino, Emir Félix (por el PJ) y Julieta Metral Asensio (por La Libertad Avanza).

La Libertad Avanza: Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Alejandro Fargosi, "Tronco" Figluolo, Virginia Gallardo, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Laura Soldano, Diego Hartfield

Unión por la Patria: Juan Grabois, Jorge Taiana, Caren Tepp, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Sebastián Galmarini, Jimena López, Huguito Moyano, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Fernanda Miño, Adriana Serquis.

PRO: Fernando De Andreis, Antonela GiampieritQyUEg

Innovación Federal: Oscar Herrera Ahuad

