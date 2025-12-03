3 de diciembre de 2025
Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán sus bancas de diputados nacionales

Los cinco diputados electos por Mendoza jurarán en la sesión preparatoria de la Cámara baja, que también definirá autoridades y el nuevo esquema político.

 Por Cecilia Zabala

La Cámara de Diputados de la Nación realizará la sesión preparatoria en la que jurarán los legisladores electos en los comicios del 26 de octubre. Allí quedará formalizada la nueva composición política de la Cámara baja, que incluirá cinco representantes de Mendoza que integrarán el Congreso durante los próximos cuatro años.

Además del acto de jura, la sesión incluirá la elección de autoridades del cuerpo y abrirá el camino para la posterior conformación de las comisiones parlamentarias. La jurá será el miércoles 3 de diciembre y las bancas se asumirán el 10 de diciembre.

El viernes 28 de noviembre juraron los senadores nacionales, aunque en esa oportunidad no hubo ningún mendocino ya que los tres tienen mandato hasta 2027.

Los cinco mendocinos que ingresan a Diputados

Tras la renovación parcial de bancas que correspondía este año, Mendoza incorporará a los siguientes legisladores nacionales:

  • Luis Petri – La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Pamela Verasay – La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Álvaro Martínez – La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Julieta Metral Asensio – La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Emir Félix – Partido Justicialista

La provincia renovó cinco escaños y el reparto quedó 4 para LLA + Cambia Mendoza y 1 para el PJ.

Un recambio atravesado por nuevos equilibrios políticos

Así, se consolidará un reordenamiento interno en la representación mendocina, con un bloque libertario-radical ampliado y un peronismo que retiene una banca.

Los cinco diputados ingresarán en un Congreso que se prepara para un 2026 signado por debates económicos, reformas institucionales (laboral y tributaria) y negociaciones entre bloques para la construcción de mayorías, en las que el oficialismo espera consolidarse con la ampliación en la cantidad de bancas tras las últimas elecciones.

