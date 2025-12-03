3 de diciembre de 2025
Emir Félix, tras jurar como diputado: "Tengo el enorme desafío de trabajar por y para el desarrollo de Mendoza"

Este miércoles, Emir Félix juró como diputado nacional y renovó su compromiso con la provincia de Mendoza. Qué dijo.

Prensa Emir Félix

En un juramento conjunto con Luis Petri y Álvaro Martínez, el exintendente de San Rafael confirmó su compromiso con los mendocinos, a quienes representará en la Cámara Baja.

Tres mendocinos con nuevos roles en la conformación que debutará en diciembre. video
Congreso nacional

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez
Congreso

Embed - Juras- Félix, Martínez, Petri - Sesión Preparatoria 03-12-2025

Qué dijo Emir Félix tras el juramento como diputado

Luego del acto protocolar, el ahora diputado nacional aprovechó las redes sociales para dedicarle unas palabras al pueblo mendocino. "Tuve el honor de jurar como diputado nacional por la provincia de Mendoza, a cuyo pueblo agradezco la confianza que me ha depositado para representarlo en el Congreso de la Nación", indicó.

Por delante tengo un enorme desafío y un objetivo central: trabajar, desde mi banca, por y para el desarrollo de Mendoza, y el consecuente beneficio de sus habitantes. Por delante tengo un enorme desafío y un objetivo central: trabajar, desde mi banca, por y para el desarrollo de Mendoza, y el consecuente beneficio de sus habitantes.

Además, agregó: "Un saludo especial a mi amado San Rafael y sus vecinos. Gracias por tanto apoyo, mi compromiso con mi tierra es inclaudicable. Y agradecer a mi familia, siempre mi sostén y guía en cada etapa de mi vida".

