Emir Félix, tras jurar como diputado: "Tengo el enorme desafío de trabajar por y para el desarrollo de Mendoza"

La Cámara de Diputados de la Nación le dio la bienvenida a los nuevos legisladores. Uno de los representantes de la provincia de Mendoza es el sanrafaelino Emir Félix, quien juró como diputado en el Congreso y asumirá el próximo 10 de diciembre.
En un juramento conjunto con Luis Petri y Álvaro Martínez, el exintendente de San Rafael confirmó su compromiso con los mendocinos, a quienes representará en la Cámara Baja.
Luego del acto protocolar, el ahora diputado nacional aprovechó las redes sociales para dedicarle unas palabras al pueblo mendocino. "Tuve el honor de jurar como diputado nacional por la provincia de Mendoza, a cuyo pueblo agradezco la confianza que me ha depositado para representarlo en el Congreso de la Nación", indicó.
Además, agregó: "Un saludo especial a mi amado San Rafael y sus vecinos. Gracias por tanto apoyo, mi compromiso con mi tierra es inclaudicable. Y agradecer a mi familia, siempre mi sostén y guía en cada etapa de mi vida".