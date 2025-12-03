Emir Félix, tras jurar como diputado: "Tengo el enorme desafío de trabajar por y para el desarrollo de Mendoza"

Emir Félix: "Tengo un enorme desafío: trabajar por y para el desarrollo de Mendoza" Prensa Emir Félix

En un juramento conjunto con Luis Petri y Álvaro Martínez, el exintendente de San Rafael confirmó su compromiso con los mendocinos, a quienes representará en la Cámara Baja.

Embed - Juras- Félix, Martínez, Petri - Sesión Preparatoria 03-12-2025 Qué dijo Emir Félix tras el juramento como diputado Luego del acto protocolar, el ahora diputado nacional aprovechó las redes sociales para dedicarle unas palabras al pueblo mendocino. "Tuve el honor de jurar como diputado nacional por la provincia de Mendoza, a cuyo pueblo agradezco la confianza que me ha depositado para representarlo en el Congreso de la Nación", indicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Por delante tengo un enorme desafío y un objetivo central: trabajar, desde mi banca, por y para el desarrollo de Mendoza, y el consecuente beneficio de sus habitantes.

Además, agregó: "Un saludo especial a mi amado San Rafael y sus vecinos. Gracias por tanto apoyo, mi compromiso con mi tierra es inclaudicable. Y agradecer a mi familia, siempre mi sostén y guía en cada etapa de mi vida". Embed