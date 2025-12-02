Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

El pasado domingo, un grupo de amigos oriundos de Mendoza quedó detenido tras intentar robar en uno de los shoppings más conocidos de Miami . Todos tienen entre 30 y 40 años, ya fueron identificados y enfrentan cargos por defraudación y hurto múltiple en tiendas .

Los cinco turistas fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46) , Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49) , Sebastián Luis Moya (41) , Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) . En particular, Xiccato sería un reconocido peluquero de Maipú .

Según publicó Infobae, el grupo se conoce desde hace más de diez años y mantiene vínculos comerciales y emprendimientos en la provincia de Mendoza.

Tras su detención, los cinco turistas enfrentan ahora un complejo panorama legal. La fiscalía imputó a Xiccato y Aparo-Orlando por estafa organizada , múltiples robos en diferentes localizaciones y robo minorista . En el caso de Zuloaga-Arenas , enfrenta los mismos delitos, con la adición del cargo de conspiración .

La detención e imputación contra el grupo

Por su parte, Moya y Rua fueron imputados por estafa organizada, múltiples robos minoristas y conspiración. Cabe destacar que Moya posee antecedentes penales previos en Argentina por hurto mayor, hurto menor y disturbios, un elemento que podría agravar su situación judicial.

En términos generales, a todo el grupo se le atribuye la figura penal de esquema organizado para defraudar y hurto múltiple en tiendas, delitos que en el estado de Florida conllevan penas severas.

Cómo actuaron los mendocinos

El "tour delictivo" comenzó en el oeste de Miami, donde sustrajeron valijas de un local, para luego continuar por distintas tiendas robando prendas que guardaban en las mismas maletas hasta llenarlas.

dolphin-mall-robo La detención ocurrió este domingo en uno de los centros comerciales más concurridos de la zona

Durante la primera audiencia, los imputados comparecieron ante la jueza Mindy Glazer, quien fijó una fianza de 4.000 dólares para cada uno. Deberán abonarla para recuperar la libertad, algo que se espera que hagan ya que cuentan con pasajes de regreso a Argentina para el día siguiente.

detencion, mendoza Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua

En total, lograron reunir más de 2.000 dólares en mercadería, pero fueron descubiertos luego de que la policía de Sweetwater recibiera múltiples denuncias por robos en el outlet. Tras revisar las cámaras de seguridad, se identificaron claramente las imágenes de los mendocinos.

Los cinco fueron finalmente aprehendidos el domingo 30 de noviembre, cuando los agentes los interceptaron en una parada de colectivos cercana al mismo paseo de compras, donde habían empleado diversas técnicas de distracción para cometer los robos.