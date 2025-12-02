2 de diciembre de 2025
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Entre los detenidos por el robo en Miami hay un peluquero reconocido de Maipú, un empresario del rubro automotor y un comerciante. Se conocen hace más de diez años.

Los cinco turistas fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). En particular, Xiccato sería un reconocido peluquero de Maipú.

Según publicó Infobae, el grupo se conoce desde hace más de diez años y mantiene vínculos comerciales y emprendimientos en la provincia de Mendoza.

Uno por uno: los cinco mendocinos detenidos en Miami

  • Diego Xiccato (46): reconocido peluquero, dueño de un salón de belleza en Maipú.
  • Sebastián Moyano (41): trabaja en una empresa de telecomunicaciones y marketing, donde es socio de Aparo; además posee una panadería.
  • Mauricio Aparo (49): entusiasta de los viajes y piloto de motos; socio de Xiccato y registrado como empresario del rubro automotor.
  • Juan Zuloaga Arenas (49): comerciante domiciliado en Godoy Cruz, ex monotributista y partícipe en al menos siete empresas de distintos rubros desde 2008.
  • Juan Pablo Rua (45): monotributista con deudas bancarias, vinculado a dos firmas del rubro de la comunicación y la indumentaria.
Tras su detención, los cinco turistas enfrentan ahora un complejo panorama legal. La fiscalía imputó a Xiccato y Aparo-Orlando por estafa organizada, múltiples robos en diferentes localizaciones y robo minorista. En el caso de Zuloaga-Arenas, enfrenta los mismos delitos, con la adición del cargo de conspiración.

La detención e imputación contra el grupo

Por su parte, Moya y Rua fueron imputados por estafa organizada, múltiples robos minoristas y conspiración. Cabe destacar que Moya posee antecedentes penales previos en Argentina por hurto mayor, hurto menor y disturbios, un elemento que podría agravar su situación judicial.

En términos generales, a todo el grupo se le atribuye la figura penal de esquema organizado para defraudar y hurto múltiple en tiendas, delitos que en el estado de Florida conllevan penas severas.

Cómo actuaron los mendocinos

El "tour delictivo" comenzó en el oeste de Miami, donde sustrajeron valijas de un local, para luego continuar por distintas tiendas robando prendas que guardaban en las mismas maletas hasta llenarlas.

Durante la primera audiencia, los imputados comparecieron ante la jueza Mindy Glazer, quien fijó una fianza de 4.000 dólares para cada uno. Deberán abonarla para recuperar la libertad, algo que se espera que hagan ya que cuentan con pasajes de regreso a Argentina para el día siguiente.

En total, lograron reunir más de 2.000 dólares en mercadería, pero fueron descubiertos luego de que la policía de Sweetwater recibiera múltiples denuncias por robos en el outlet. Tras revisar las cámaras de seguridad, se identificaron claramente las imágenes de los mendocinos.

Los cinco fueron finalmente aprehendidos el domingo 30 de noviembre, cuando los agentes los interceptaron en una parada de colectivos cercana al mismo paseo de compras, donde habían empleado diversas técnicas de distracción para cometer los robos.

