Premios Martín Fierro Latino 2025: horarios, sede, figuras invitadas y cambios clave en esta edición

Quiénes son los nominados y dónde ver los Premios Martín Fierro Latinos 2025.

La ciudad de Miami se prepara este domingo para recibir una nueva edición de los Premios Martín Fierro Latino 2025, una celebración que reúne a lo más destacado de la televisión, la radio y las plataformas digitales de toda la región. La gala tendrá lugar en el Hotel JW Marriott de Brickell, donde comenzará desde las 21 con la tradicional alfombra roja.

Premios Martín Fierro Latino 2025: cómo será la gala y qué esperar de la noche A las 22, será el turno de la ceremonia principal. La conducción estará a cargo de Ronen Suarc, quien guiará una noche dedicada a reconocer la creatividad, el talento y el trabajo de la comunidad audiovisual latina. Para quienes sigan el evento fuera del país, la entrega también podrá verse en vivo a través de DNEWS, la señal de DIRECTV especializada en conciertos y entrevistas. Por su parte, la alfombra roja será transmitida por América TV, conducida por Andrea Estévez y Alejandro Dávalos

Uno de los puntos más destacados de esta edición es la implementación, por primera vez, de un sistema de postulaciones abiertas. Esto permitió que producciones, talentos y creadores de todo Latinoamérica y Estados Unidos inscribieran directamente sus contenidos, generando una lista de nominados más amplia y diversa. La organización destacó que este cambio apunta a reflejar de manera más fiel la pluralidad de voces y formatos que hoy representan al contenido en español.

chisme-28 Ronen Suarc será el encargado de conducir los Premios Martín Fierro Latinos 2025. Además, la ceremonia recuperará el formato tradicional de cena de gala, buscando recrear el espíritu histórico de los Martín Fierro. Según APTRA, será “una noche para recordar y un nuevo hito en la búsqueda de excelencia”, reafirmando el rol del galardón como uno de los reconocimientos más prestigiosos del continente.

El Martín Fierro, creado por APTRA en 1959, se consolidó como el premio más importante de la industria audiovisual argentina, con variantes como el Martín Fierro de la Moda, el Digital, el Federal y el de Cine, que buscan acompañar la evolución del sector. La elección de Miami responde a su perfil multicultural y a su papel como puente entre Estados Unidos y Latinoamérica, una ciudad que se ha convertido en punto de encuentro para creadores de toda la región. Con clima, turismo y una escena cultural vibrante, Miami vuelve a ser escenario de una celebración que promete reunir a las figuras más influyentes del entretenimiento latinoamericano. Los nominados a los Martín Fierro Latinos 2025 Actualidad e Interés General Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)

La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)

Siéntese quien pueda - Univisión (USA)

Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)

LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA) Talk Show “Carmen Gloria a tu servicio” - TVN (CHILE)

“Directo con Teuteló”- América TeVe (USA)

Desiguales - Univision (USA) Mejor Presentador Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)

Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)

Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA)

Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)

Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA) image Pamela David, conductora de Desayuno Americano. Gentileza América. Mejor Presentadora Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)

Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE)

Pamela David - América (ARGENTINA)

Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA) Columnista / Cronista Exteriores José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)

Andrea Estevez - Univisión - (USA)

Jerónimo Mura - Telemundo (USA)

Oscar Pyzyk - Mega TV (USA) Reality Show Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE)

Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)

La Isla - Telemundo (USA) Noticiero DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)

Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)

La entrevista - EVTV Miami (USA)

América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY) Labor Periodística Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)

Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)

Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA) Magazine El Medio Día - TVN (CHILE)

Directo con Teuteló - América TeVe (USA)

Tu día CANAL 13 (CHILE)

A la Tarde - América TV (ARGENTINA)

DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina) Mauro Szeta, periodista.png Mauro Szeta, periodista de América TV. Programa musical en TV y Plataformas Mi nombre es - TVN (CHILE)

Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)

REALM26 - RealM26 Youtube (USA) Cultural y Educativo Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA)

Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)

De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERU) Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)

ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)

El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)

Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)

Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)

Es lo que hay - Youtube – (PERÚ) Viajes y Turismo TV Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)

Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)

El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE) Producción Integral Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA)

Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)

Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)

Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA)

La Casa del Kun Aguero (ESPN) Humor y Entretenimiento Ahora Caigo - TVN (CHILE)

El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)

Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)

Mejor Conducción Radio AM/FM

Diego Bas - Actualidad Radio (USA)

Carolina Resch - La Poderosa (USA)

Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY) image Discorama, programa de Radio Con Vos. Foto: Mario Mengoni / Instagram. Programa de Radio AM/FM Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)

Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)

Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)

Florida al Dia - América Radio (USA) Influencer Gonzalo Gobich (USA)

Juan de Montreal (USA)

Jose Gonzalo Bulacio (USA)

Alexander Otaola (USA)

German Pinteño (ARGENTINA)

Brisa Florentín (ARGENTINA) Revelación Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)

Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)

Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)

Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)

Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)

Contenido de Actualidad en Plataformas

El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)

Inmigración TV - Youtube (USA)

Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA) Programa Deportivo en Televisión Modo Fútbol - Telemundo (USA)

Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA)

Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)

Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)

F90 - ESPN (ARGENTINA)

F12 - ESPN (ARGENTINA) Programa de Espectáculos en Televisión SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)

Intrusos - América TV (ARGENTINA) Contenido de Investigación Periodística en Plataformas Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)

Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA)

Esteban Mirol (ARGENTINA) Latinos por el Mundo Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA)

Roxana Salerno (USA)

Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)

Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA)

Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA) Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas Mirtha Edith Gomez “Mundo Visual” (ARGENTINA)

Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)

Florencia Pereyra - Miami Riders (USA) Canal de Streaming Radio Zónica (ARGENTINA)

Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)

Con los amis Podcast (USA)

RealM26 (USA)

DGO STREAM (LATINOAMERICA) Documental en Plataformas Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)

Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)

Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube(USA)

Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA) Programa Infantil en TV y Plataformas La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)

Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)

Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)

Efecto N - “TVN” (CHILE) image La granja de Zenón, de Reino Infantil. Foto: Gentileza. Contenido Argentino en Estados Unidos Club Miami - TYC Sports Internacional(MIAMI)

Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)

Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)

El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA) Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)

Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA)

IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube ) (ARGENTINA) Contenido Deportivo en Plataformas Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)

Copa potrero (ESPN Argentina)

Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA) Contenido de Espectáculos en Plataformas Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA)

All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)

Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)