Premios Martín Fierro Latino 2025: horarios, sede, figuras invitadas y cambios clave en esta edición

La ciudad de Miami se prepara este domingo para recibir una nueva edición de los Premios Martín Fierro Latino 2025, una celebración que reúne a lo más destacado de la televisión, la radio y las plataformas digitales de toda la región. La gala tendrá lugar en el Hotel JW Marriott de Brickell, donde comenzará desde las 21 con la tradicional alfombra roja.
Premios Martín Fierro Latino 2025: cómo será la gala y qué esperar de la noche
A las 22, será el turno de la ceremonia principal. La conducción estará a cargo de Ronen Suarc, quien guiará una noche dedicada a reconocer la creatividad, el talento y el trabajo de la comunidad audiovisual latina. Para quienes sigan el evento fuera del país, la entrega también podrá verse en vivo a través de DNEWS, la señal de DIRECTV especializada en conciertos y entrevistas. Por su parte, la alfombra roja será transmitida por América TV, conducida por Andrea Estévez y Alejandro Dávalos
Uno de los puntos más destacados de esta edición es la implementación, por primera vez, de un sistema de postulaciones abiertas. Esto permitió que producciones, talentos y creadores de todo Latinoamérica y Estados Unidos inscribieran directamente sus contenidos, generando una lista de nominados más amplia y diversa. La organización destacó que este cambio apunta a reflejar de manera más fiel la pluralidad de voces y formatos que hoy representan al contenido en español.
Además, la ceremonia recuperará el formato tradicional de cena de gala, buscando recrear el espíritu histórico de los Martín Fierro. Según APTRA, será “una noche para recordar y un nuevo hito en la búsqueda de excelencia”, reafirmando el rol del galardón como uno de los reconocimientos más prestigiosos del continente.
El Martín Fierro, creado por APTRA en 1959, se consolidó como el premio más importante de la industria audiovisual argentina, con variantes como el Martín Fierro de la Moda, el Digital, el Federal y el de Cine, que buscan acompañar la evolución del sector. La elección de Miami responde a su perfil multicultural y a su papel como puente entre Estados Unidos y Latinoamérica, una ciudad que se ha convertido en punto de encuentro para creadores de toda la región.
Con clima, turismo y una escena cultural vibrante, Miami vuelve a ser escenario de una celebración que promete reunir a las figuras más influyentes del entretenimiento latinoamericano.
Los nominados a los Martín Fierro Latinos 2025
Actualidad e Interés General
Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)
La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)
Siéntese quien pueda - Univisión (USA)
Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)
LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
Talk Show
“Carmen Gloria a tu servicio” - TVN (CHILE)
“Directo con Teuteló”- América TeVe (USA)
Desiguales - Univision (USA)
Mejor Presentador
Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)
Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)
Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA)
Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)
Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)
Mejor Presentadora
Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)
Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE)
Pamela David - América (ARGENTINA)
Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)
Columnista / Cronista Exteriores
José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)
Andrea Estevez - Univisión - (USA)
Jerónimo Mura - Telemundo (USA)
Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)
Reality Show
Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE)
Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)
La Isla - Telemundo (USA)
Noticiero
DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)
Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)
La entrevista - EVTV Miami (USA)
América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)
Labor Periodística
Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)
Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)
Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA)
Magazine
El Medio Día - TVN (CHILE)
Directo con Teuteló - América TeVe (USA)
Tu día CANAL 13 (CHILE)
A la Tarde - América TV (ARGENTINA)
DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)
Programa musical en TV y Plataformas
Mi nombre es - TVN (CHILE)
Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)
REALM26 - RealM26 Youtube (USA)
Cultural y Educativo
Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA)
Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)
De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERU)
Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas
Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)
ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)
El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)
Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)
Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)
Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)
Viajes y Turismo TV
Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)
Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)
El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)
Producción Integral
Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA)
Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)
Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)
Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA)
La Casa del Kun Aguero (ESPN)
Humor y Entretenimiento
Ahora Caigo - TVN (CHILE)
El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)
Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)
Mejor Conducción Radio AM/FM
Diego Bas - Actualidad Radio (USA)
Carolina Resch - La Poderosa (USA)
Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)
Programa de Radio AM/FM
Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)
Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)
Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)
Florida al Dia - América Radio (USA)
Influencer
Gonzalo Gobich (USA)
Juan de Montreal (USA)
Jose Gonzalo Bulacio (USA)
Alexander Otaola (USA)
German Pinteño (ARGENTINA)
Brisa Florentín (ARGENTINA)
Revelación
Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)
Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)
Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)
Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)
Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)
Contenido de Actualidad en Plataformas
El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)
Inmigración TV - Youtube (USA)
Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA)
Programa Deportivo en Televisión
Modo Fútbol - Telemundo (USA)
Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA)
Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)
Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)
F90 - ESPN (ARGENTINA)
F12 - ESPN (ARGENTINA)
Programa de Espectáculos en Televisión
SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)
Intrusos - América TV (ARGENTINA)
Contenido de Investigación Periodística en Plataformas