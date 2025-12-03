Falleció la motociclista que chocó con un colectivo en Guaymallén: el comunicado del hospital

Este miércoles se comunicó el lamentable fallecimiento de otra persona a causa de un accidente vial en Guaymallén . Se trata de Micaela Vanesa Arias Saiff , de 31 años, quien el pasado martes colisionó con un colectivo en horas del mediodía.

El siniestro ocurrió en torno a las 11:50 , en la intersección entre Manuel Arroyo y Luis Serra . Arias se desplazaba en sentido sur por calle Manuel Arroyo cuando, al aproximarse a Luis Serra, impactó con el colectivo que iba por en sentido Este por la segunda arteria.

Tras el impacto, la víctima fue asistida por personal del SEC , y fue diagnosticada con fractura expuesta en el miembro inferior derecho y politraumatismos . Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladada de urgencia al Hospital Central para su atención médica.

Según comunicaron, Arias presentaba "traumatismo cerrado de abdomen y fracturas múltiples" , por lo que ingresó al quirófano para una laparotomía exploradora y, luego, trasladada a terapia. Hoy, alrededor de las 7 de la mañana , el nosocomio informó que, pese a los esfuerzos de los galenos, la mujer perdió la vida.

accidente vial en guaymallén 1 El siniestro ocurrió en la intersección de Melitón Arroyo y Luis Serra, en el departamento de Guaymallén. Foto: Ministerio de Seguridad.

Por su parte, el conductor del colectivo, un hombre de 40 años, dio negativo en el test de alcoholemia y permaneció en el lugar del accidente mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. En el caso interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción.

La preocupante cifra de muertos en accidentes en la Provincia de Mendoza

La cantidad de fallecidos como consecuencia de los distintos accidentes viales ocurridos en la Provincia de Mendoza crece día a día y la tendencia indica que este 2025 cerrará, posiblemente, con un nuevo récord de siniestros fatales con respecto a los años 2024 y 2023.

A esto, se suma un dato por igual llamativo y preocupante: los datos oficiales del Observatorio de Seguridad Vial indican que del total de fallecidos en lo que va del año, el 39% de los casos fue en moto, marcando así una importante cantidad de hechos en ese tipo de rodado.

Según el Observatorio Seguridad Vial, en lo que va del año fallecieron 168 personas como consecuencia de accidentes viales en calles y rutas de la Provincia de Mendoza.

Tan solo ayer se produjeron cuatro nuevos accidentes protagonizados por motociclistas -incluído el de Arias- y, en Lavalle, también se registró una víctima fatal: un hombre de 55 años identificado como Sergio Vilca.