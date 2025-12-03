3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Aumentan los accidentes en moto

Falleció la motociclista que chocó con un colectivo en Guaymallén: el comunicado del hospital

El pasado martes, una mujer de 31 años sufrió un accidente vial con un colectivo en calle Manuel Arroyo. Hoy, el Hospital Central constató su fallecimiento.

Murió la motociclista que sufrió fractura expuesta tras chocar en Guaymallén

Murió la motociclista que sufrió fractura expuesta tras chocar en Guaymallén

 Por Celeste Funes

Este miércoles se comunicó el lamentable fallecimiento de otra persona a causa de un accidente vial en Guaymallén. Se trata de Micaela Vanesa Arias Saiff, de 31 años, quien el pasado martes colisionó con un colectivo en horas del mediodía.

Murió la motociclista que sufrió fractura expuesta tras chocar en Guaymallén

El siniestro ocurrió en torno a las 11:50, en la intersección entre Manuel Arroyo y Luis Serra. Arias se desplazaba en sentido sur por calle Manuel Arroyo cuando, al aproximarse a Luis Serra, impactó con el colectivo que iba por en sentido Este por la segunda arteria.

Lee además
El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años
Accidente vial en Guaymallén: la víctima tiene 31 años.
Es atendida en el Central

Una motociclista sufrió fractura expuesta tras chocar con un colectivo en Guaymallén

Tras el impacto, la víctima fue asistida por personal del SEC, y fue diagnosticada con fractura expuesta en el miembro inferior derecho y politraumatismos. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladada de urgencia al Hospital Central para su atención médica.

Según comunicaron, Arias presentaba "traumatismo cerrado de abdomen y fracturas múltiples", por lo que ingresó al quirófano para una laparotomía exploradora y, luego, trasladada a terapia. Hoy, alrededor de las 7 de la mañana, el nosocomio informó que, pese a los esfuerzos de los galenos, la mujer perdió la vida.

accidente vial en guaymallén 1
El siniestro ocurrió en la intersección de Melitón Arroyo y Luis Serra, en el departamento de Guaymallén.

El siniestro ocurrió en la intersección de Melitón Arroyo y Luis Serra, en el departamento de Guaymallén.

Por su parte, el conductor del colectivo, un hombre de 40 años, dio negativo en el test de alcoholemia y permaneció en el lugar del accidente mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. En el caso interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción.

La preocupante cifra de muertos en accidentes en la Provincia de Mendoza

La cantidad de fallecidos como consecuencia de los distintos accidentes viales ocurridos en la Provincia de Mendoza crece día a día y la tendencia indica que este 2025 cerrará, posiblemente, con un nuevo récord de siniestros fatales con respecto a los años 2024 y 2023.

A esto, se suma un dato por igual llamativo y preocupante: los datos oficiales del Observatorio de Seguridad Vial indican que del total de fallecidos en lo que va del año, el 39% de los casos fue en moto, marcando así una importante cantidad de hechos en ese tipo de rodado.

Según el Observatorio Seguridad Vial, en lo que va del año fallecieron 168 personas como consecuencia de accidentes viales en calles y rutas de la Provincia de Mendoza.

Tan solo ayer se produjeron cuatro nuevos accidentes protagonizados por motociclistas -incluído el de Arias- y, en Lavalle, también se registró una víctima fatal: un hombre de 55 años identificado como Sergio Vilca.

Temas
Seguí leyendo

Un motociclista perdió el conocimiento en Guaymallén tras embestir un auto

Guaymallén convoca a una colecta de sangre y suma registros para donación de médula ósea

Guaymallén distinguió a los pilares de su desarrollo económico

Robos en la madrugada: recuperan un auto de un chofer de plataforma y una moto de una concesionaria

Guaymallén presenta la muestra "Pinturas" con obras de niños y adultos del Taller de Arte

Rechazan la domiciliaria del acusado de matar a su padre en Guaymallén y seguirá en prisión

Nuevo secuestro de carne en un operativo contra el abigeato

La Municipalidad de Guaymallén recolectó 1.291 kilos de material PET

LO QUE SE LEE AHORA
Cacho Garay enfrenta un complicado cuadro de salud.
Cuadro delicado

Grave deterioro en la salud de Cacho Garay: sufrió la amputación total de los dedos de un pie

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Te Puede Interesar

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Por Natalia Mantineo
Los detenidos en Miami enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista.
Caso Dolphin Mall

Audiencia en Miami: los mendocinos acusados de robar en el Mall enfrentaron a la justicia

Por Sitio Andino Policiales
Ciudad de Mendoza: el joven recibió un disparo cuando circulaba por calle Aliar y Pablo Neruda.
Tiene pedido de captura

Ataque a tiros en Ciudad de Mendoza: un motociclista recibió un disparo en la cabeza

Por Celeste Funes