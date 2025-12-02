2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Es atendida en el Central

Una motociclista sufrió fractura expuesta tras chocar con un colectivo en Guaymallén

El choque entre la moto y un colectivo en Guaymallén dejó a una mujer con lesiones graves. Personal del SEC intervino y la derivó al hospital capitalino.

Accidente vial en Guaymallén: la víctima tiene 31 años.

Accidente vial en Guaymallén: la víctima tiene 31 años.

 Por Celeste Funes

Una motociclista terminó gravemente herida luego de un accidente vial registrado este lunes al mediodía en Guaymallén. El siniestro ocurrió en una transitada intersección y requirió la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó a la mujer al Hospital Central.

Guaymallén: grave accidente entre una moto y un colectivo dejó una mujer herida

Un accidente vial registrado a las 11.50 en la intersección de Melitón Arroyo y Luis Serra, en el departamento de Guaymallén, dejó como saldo a una motociclista con lesiones de gravedad. El hecho fue intervenido por personal de la Delegación Vial Gran Mendoza.

Lee además
El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años
Motociclista herido en Guaymallén: los conductores no estaban alcoholizados. 
Choque en Ruta 20

Un motociclista perdió el conocimiento en Guaymallén tras embestir un auto

Según las primeras verificaciones, el colectivo involucrado circulaba en sentido Este por calle Luis Serra cuando, por causas que se investigan, impactó contra la motocicleta Motomel 110 cc que transitaba hacia el Sur por calle Melitón Arroyo. Al momento del choque, la mujer conducía el rodado menor.

accidente vial en guaymallén 1
El siniestro ocurrió en la intersección de Melitón Arroyo y Luis Serra, en el departamento de Guaymallén.

El siniestro ocurrió en la intersección de Melitón Arroyo y Luis Serra, en el departamento de Guaymallén.

La víctima, identificada como M.V.A., de 31 años, fue asistida por personal del SEC, que le diagnosticó fractura expuesta en el miembro inferior derecho. Debido a la gravedad de la lesión, la motociclista fue trasladada de urgencia al Hospital Central para su atención médica.

El conductor del colectivo, un hombre de 40 años identificado como P.E.F., permaneció en el lugar mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. Las pericias viales y procedimientos de rigor quedaron a cargo del personal de la jurisdicción. En las últimas horas, se produjo un accidente similar en Maipú.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén convoca a una colecta de sangre y suma registros para donación de médula ósea

Guaymallén distinguió a los pilares de su desarrollo económico

Robos en la madrugada: recuperan un auto de un chofer de plataforma y una moto de una concesionaria

Guaymallén presenta la muestra "Pinturas" con obras de niños y adultos del Taller de Arte

Rechazan la domiciliaria del acusado de matar a su padre en Guaymallén y seguirá en prisión

Nuevo secuestro de carne en un operativo contra el abigeato

La Municipalidad de Guaymallén recolectó 1.291 kilos de material PET

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

LO QUE SE LEE AHORA
Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

Las Más Leídas

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti
El fiscal decidirá este miércoles

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron
Quedó internado

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Aliados, pero distanciados. video
Se enfría el vínculo

Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

Te Puede Interesar

Cuándo y a qué hora será la audiencia
Poder Judicial

Confirman la fecha de audiencia para la mujer imputada por el trágico accidente en el Parque San Martín

Por Carla Canizzaro
La vitivinicultura intenta que el INV no baje sus persianas al control del vino argentino
Motosierra y vino

INV: Se formalizó el amparo en la Justicia Federal contra la desregulación en la Vitivinicultura

Por Marcelo López Álvarez
Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025
INFORME

Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025

Por Sitio Andino Economía