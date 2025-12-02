Una motociclista sufrió fractura expuesta tras chocar con un colectivo en Guaymallén

Accidente vial en Guaymallén: la víctima tiene 31 años.

Por Celeste Funes







Una motociclista terminó gravemente herida luego de un accidente vial registrado este lunes al mediodía en Guaymallén. El siniestro ocurrió en una transitada intersección y requirió la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó a la mujer al Hospital Central.

Según las primeras verificaciones, el colectivo involucrado circulaba en sentido Este por calle Luis Serra cuando, por causas que se investigan, impactó contra la motocicleta Motomel 110 cc que transitaba hacia el Sur por calle Melitón Arroyo. Al momento del choque, la mujer conducía el rodado menor.

accidente vial en guaymallén 1 El siniestro ocurrió en la intersección de Melitón Arroyo y Luis Serra, en el departamento de Guaymallén. Foto: Ministerio de Seguridad. La víctima, identificada como M.V.A., de 31 años, fue asistida por personal del SEC, que le diagnosticó fractura expuesta en el miembro inferior derecho. Debido a la gravedad de la lesión, la motociclista fue trasladada de urgencia al Hospital Central para su atención médica.

El conductor del colectivo, un hombre de 40 años identificado como P.E.F., permaneció en el lugar mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. Las pericias viales y procedimientos de rigor quedaron a cargo del personal de la jurisdicción. En las últimas horas, se produjo un accidente similar en Maipú.