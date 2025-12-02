Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

Un accidente vial ocurrido en una transitada esquina de Maipú dejó a dos jóvenes hospitalizados. El hecho involucró a un colectivo y una motocicleta , y activó la intervención de personal policial, Tránsito y el Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

El siniestro tuvo lugar a las 21.15 en la intersección de calle 5 de Abril y San Martín. Allí, el colectivo Mercedes Benz y una motocicleta Corven 110 cc colisionaron por motivos que son materia de investigación.

Según confirmaron desde la Subcomisaría Tropero Sosa , un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el siniestro. Al llegar al lugar, el personal policial constató que el rodado mayor era conducido por Á. E. B., de 30 años , quien circulaba por calle 5 de Abril en sentido Sur–Norte .

En la moto viajaban J. H., de 19 años , y M. S. G., también de 19 años , quienes resultaron lesionados tras el impacto. El conductor del rodado menor fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Lagomaggiore con politraumatismos varios .

Por su parte, la acompañante fue derivada al Hospital Central, donde ingresó con politraumatismos graves, según informaron las fuentes intervinientes.

En el lugar trabajó personal de Tránsito Maipú, que realizó el dosaje de alcohol al chofer del colectivo. La prueba arrojó resultado negativo. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar en la determinación de las causas del accidente.