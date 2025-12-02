Accidente fatal en Lavalle: un hombre perdió el control de su moto y falleció

Investigan las causas del siniestro Foto: ilustrativa

Durante la tarde de este martes, un hombre de 55 años perdió la vida tras un trágico accidente vial en Lavalle. Circulaba en una motocicleta cuando perdió el control del rodado y cayó a un costado de la banquina. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Los detalles del accidente fatal en Lavalle Vecinos de la zona llamaron al 911 para alertar sobre el motociclista accidentado, y de inmediato personal policial acudió al lugar. El hecho ocurrió sobre la Ruta 28, después de la bodega Donati, en dirección de Este a Oeste.

Según informaron fuentes policiales, al llegar a la altura de una contra curva, el conductor perdió el dominio de la motocicleta Brava 110 cc, en la cual circulaba sin patente. Por estas horas se intentan establecer los motivos del suceso.

Móvil policial, policía de Mendoza, accidente, robo, operativo, homicidio Un hombre de 55 años perdió la vida tras un trágico accidente vial en Lavalle Foto: Cristian Lozano Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento de la víctima, identificada como Sergio Vilca.

En el caso interviene la Oficia Fiscal de Lavalle.