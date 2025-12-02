2 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Ruta 28

Accidente fatal en Lavalle: un hombre perdió el control de su moto y falleció

El grave accidente vial ocurrió en la Ruta 28. El hombre de 55 años perdió la vida en el lugar del hecho. Investigan las causas del siniestro.

Foto: ilustrativa
Por Sitio Andino Policiales

Durante la tarde de este martes, un hombre de 55 años perdió la vida tras un trágico accidente vial en Lavalle. Circulaba en una motocicleta cuando perdió el control del rodado y cayó a un costado de la banquina. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Los detalles del accidente fatal en Lavalle

Vecinos de la zona llamaron al 911 para alertar sobre el motociclista accidentado, y de inmediato personal policial acudió al lugar. El hecho ocurrió sobre la Ruta 28, después de la bodega Donati, en dirección de Este a Oeste.

Según informaron fuentes policiales, al llegar a la altura de una contra curva, el conductor perdió el dominio de la motocicleta Brava 110 cc, en la cual circulaba sin patente. Por estas horas se intentan establecer los motivos del suceso.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento de la víctima, identificada como Sergio Vilca.

En el caso interviene la Oficia Fiscal de Lavalle.

